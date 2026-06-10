Rewolucja w przepisach na mundialu! Zmiany w sędziowaniu i karach

System VAR zyskuje nowe kompetencje. Weryfikacja wideo będzie możliwa w sytuacjach skutkujących drugą żółtą kartką. W przeszłości technologia ta nie pozwalała na ingerencję w tego typu decyzje, jednak na najbliższych mistrzostwach świata sędziowie otrzymają wsparcie przy analizie zdarzeń prowadzących do usunięcia zawodnika z boiska w wyniku drugiego napomnienia.

Kompetencje sędziów wideo zostaną rozszerzone m.in. o analizę błędnie podyktowanych rzutów rożnych. Ponadto VAR będzie mógł weryfikować przewinienia drużyny atakującej popełnione przed wykonaniem stałego fragmentu gry, o ile te błędy miały bezpośrednie przełożenie na późniejsze strzelenie gola.

Sędziowie zyskają prawo do pokazania czerwonej kartki zawodnikowi, który w trakcie wymiany zdań z rywalem celowo zasłania usta dłonią bądź koszulką, by uniemożliwić odczytanie wypowiedzi. Poważne sankcje czekają również piłkarzy i sztab szkoleniowy za opuszczenie placu gry na znak sprzeciwu wobec decyzji arbitra. W najbardziej drastycznych przypadkach takie zachowanie może skutkować nawet orzeczeniem walkowera przeciwko drużynie.

Wprowadzono rygorystyczne ramy czasowe dla wznawiania gry. Zawodnicy będą mieli zaledwie pięć sekund na wykonanie rzutu z autu lub rozpoczęcie od bramki. Niestosowanie się do tego przepisu poskutkuje utratą piłki na rzecz rywala przy aucie, albo przyznaniem przeciwnikom rzutu rożnego w przypadku opóźniania wznowienia od bramki.

Podczas mundialu wprowadzono ścisłe limity czasowe dla dokonywania zmian. Zmieniany zawodnik otrzyma jedynie dziesięć sekund na zejście z murawy wyznaczoną ścieżką. Zignorowanie tego przepisu sprawi, że wchodzący piłkarz będzie musiał poczekać przed wejściem, co oznacza, że jego zespół przez ten czas będzie musiał radzić sobie w dziesięciu.

Wprowadzono także nowe zasady dotyczące interwencji medycznych. Piłkarz korzystający z pomocy medycznej na murawie będzie musiał odczekać minutę poza boiskiem po wznowieniu gry. Władze FIFA mają nadzieję, że ten przepis zniechęci zawodników do udawania kontuzji. Z tej reguły zwolnieni będą gracze z urazami głowy, bramkarze oraz zawodnicy poszkodowani przy rzutach karnych.

Kolejną zmianą jest zakaz wykorzystywania przerw na pomoc medyczną do nieoficjalnych narad z trenerem. Kiedy jednemu z graczy udzielana jest pomoc, reszta drużyny nie będzie mogła podchodzić do ławki rezerwowych. Zawodnicy będą musieli przebywać w specjalnie wyznaczonej strefie lub w pobliżu koła środkowego boiska.

Na turnieju pojawią się obowiązkowe przerwy na nawodnienie (które z pewnością zostaną wykorzystane przez stacje telewizyjne jako bloki reklamowe). W każdej części meczu zaplanowano około trzyminutową pauzę na uzupełnienie płynów, która ma odbywać się w okolicach 22. minuty spotkania.