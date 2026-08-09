Widzew Łódź pokonał Jagiellonię Białystok w Ekstraklasie. Kto przesądził o losach meczu?

Dwa ciosy w drugiej połowie

Po bezbramkowej pierwszej odsłonie spotkania obie drużyny zeszły do szatni z remisem. Decydujące akcje miały miejsce na początku drugiej części gry, kiedy to goście z Łodzi przejęli inicjatywę na murawie stadionu w Białymstoku.

W pięćdziesiątej drugiej minucie meczu Sebastian Bergier strzałem głową otworzył wynik na korzyść łodzian. Zaledwie dwie minuty później Fran Alvarez podwyższył prowadzenie swojej drużyny, co ostatecznie ustaliło rezultat tego piłkarskiego starcia.

Żółte kartki i liczebność widowni

Sędzia Damian Kos z Wejherowa pokazał podczas rywalizacji łącznie siedem żółtych kartek. W drużynie gospodarzy upomnieni zostali czterej gracze, w tym Jeremy Agbonifo oraz Apostolos Konstantopoulos, natomiast w ekipie gości ukarano trzech piłkarzy.

Spotkanie rozgrywane na stadionie w Białymstoku przyciągnęło na trybuny dokładnie 18 122 widzów. Obaj trenerzy zdecydowali się na przeprowadzenie licznych zmian personalnych w drugiej odsłonie meczu, lecz nie odmieniło to ostatecznego wyniku tej potyczki.