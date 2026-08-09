Wisła Płock – Lech Poznań. Kiedy nowy termin meczu

Mecz Wisła Płock – Lech Poznań przeniesiony

Zaplanowane na 16 sierpnia spotkanie 4. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy między Wisłą Płock a Lechem Poznań nie odbędzie się w pierwotnym terminie. O zmianę daty rywalizacji wnioskował klub z Poznania. Nowy termin zostanie ustalony dopiero po zakończeniu fazy kwalifikacyjnej europejskich pucharów.

Lech Poznań kontynuuje grę w eliminacjach do europejskich pucharów. W najbliższy czwartek poznańska drużyna rozegra rewanżowe spotkanie z zespołem KI Klaksvik z Wysp Owczych w ramach 3. rundy kwalifikacji do Ligi Europy. W pierwszym meczu mistrz Polski triumfował 1:0 na własnym stadionie.

Walka o europejskie puchary

Niezależnie od wyniku rewanżowego meczu z KI Klaksvik, 20 sierpnia Lech Poznań rozegra spotkanie w 4. rundzie europejskich rozgrywek. W przypadku porażki „Kolejorz” będzie rywalizował w Lidze Konferencji. Zwycięstwo zagwarantuje mu grę w decydującej fazie eliminacji Ligi Europy i zapewni udział przynajmniej w fazie grupowej Ligi Konferencji.

To nie jedyna zmiana w terminarzu polskiej ligi. Wcześniej na przełożenie swojego meczu zdecydowała się Jagiellonia Białystok, która miała zagrać z Pogonią Szczecin. Drużyny walczące w Europie korzystają z możliwości dostosowania ligowego kalendarza do wymogów pucharowych.