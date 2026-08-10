Widzew Łódź triumfuje w Białymstoku. Zobacz co zdecydowało o sukcesie gości

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-08-10 0:14

Widzew Łódź pokonał Jagiellonię Białystok w meczu piłkarskiej Ekstraklasy. To niezwykle cenne zwycięstwo dla podopiecznych Aleksandara Vukovicia. Gospodarze nie wykorzystali swoich szans i szybko stracili dwa gole w drugiej połowie.

Noga piłkarza kopiącego białą piłkę na zielonej murawie. O sukcesie Widzewa Łódź w Ekstraklasie przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Zbliżenie na nogę piłkarza uderzającego piłkę na trawiastym boisku. W powietrzu unoszą się kępki trawy.

Bramki w drugiej połowie

Mecz w Białymstoku przyniósł rozstrzygnięcie tuż po przerwie. Sebastian Bergier i Fran Alvarez zdobyli bramki w pierwszym kwadransie drugiej części gry. Trener Jagiellonii Białystok, Adrian Siemieniec, nie krył rozczarowania z powodu końcowego rezultatu.

Według szkoleniowca gospodarzy, pierwsza połowa była bardzo dobra w wykonaniu jego drużyny, jednak nie przyniosła bramek. Szybka strata dwóch goli w drugiej odsłonie ustawiła resztę spotkania. Jagiellonia posiadała inicjatywę, ale nie potrafiła przełożyć stworzonych sytuacji na zdobycze bramkowe.

"Jest rozczarowanie, złość, bo nie mam poczucia, że zasłużyliśmy na tę porażkę" - mówił trener Jagiellonii.

Jagiellonia szykuje się na Europę

Pomimo porażki Jagiellonia Białystok zgromadziła sześć punktów w pierwszych trzech meczach obecnego sezonu Ekstraklasy. Adrian Siemieniec podkreślił konieczność szybkiej regeneracji przed nadchodzącym wyzwaniem w Lidze Europy. W czwartek jego zespół zmierzy się w Glasgow z Rangers FC w rewanżowym meczu trzeciej rundy eliminacyjnej, broniąc zaliczki 2:1 z pierwszego spotkania.

Z kolei trener Widzewa Łódź, Aleksandar Vukovic, zwrócił uwagę na trudności w grze przeciwko Jagiellonii na jej terenie. Skuteczna zmiana ustawienia w przerwie pozwoliła łodzianom poprawić pressing i przejąć kontrolę w drugiej połowie. Wygrana została zadedykowana zmarłemu niedawno Tadeuszowi Gapińskiemu, legendzie klubu.

"To bardzo cenne dla nas zwycięstwo. Myślę, że tutaj niełatwo się gra, tym bardziej niełatwo się też wygrywa" - powiedział trener Widzewa Aleksandar Vukovic.