Ranking WTA z nową liderką na czele. Zobacz pozycję Igi Świątek

Kto przewodzi w światowym zestawieniu tenisistek

Jelena Rybakina z Kazachstanu rozpoczęła czwarty tydzień jako liderka światowego rankingu tenisistek. Zawodniczka ta jest dokładnie trzydziestą kobietą w historii dyscypliny, która zdołała wspiąć się na sam szczyt tej prestiżowej klasyfikacji.

Z kolei Iga Świątek zatrzymała swój dotychczasowy wynik na 125 tygodniach spędzonych na pierwszym miejscu. Taki rezultat sprawia, że 25-letnia raszynianka zajmuje siódmą pozycję w zestawieniu wszech czasów, jeśli chodzi o długość prowadzenia na liście najlepszych zawodniczek.

Jak przebiegała droga Polki na szczyt

Iga Świątek zadebiutowała jako pierwsza rakieta świata 4 kwietnia 2022 roku, kiedy zastąpiła kończącą sportową karierę Australijkę Ashleigh Barty. Polka utrzymała prowadzenie przez 75 tygodni, po czym 11 września 2023 roku ustąpiła miejsca Arynie Sabalence z Białorusi. Ostatecznie powróciła na szczyt po ośmiu tygodniach i przewodziła stawce przez kolejne 50 notowań.

Światowy ranking opracowywany jest nieprzerwanie od 3 listopada 1975 roku przez organizację Women's Tennis Association. Historyczną rekordzistką pozostaje nieustannie niemiecka tenisistka Steffi Graf, która zajmowała najwyższą pozycję przez imponujące 377 tygodni.