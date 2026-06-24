Puchar Świata we wspinaczce w Krakowie! Aleksandra Mirosław zakończy karierę na Rynku Głównym

Przygotujcie się na niezapomniane widowisko! Puchar Świata we wspinaczce sportowej na czas zawita do stolicy Małopolski, oferując dawkę adrenaliny i sportowej rywalizacji na najwyższym poziomie. Wydarzenie to, zaplanowane na początek lipca 2026 roku, będzie wyjątkowe z wielu powodów, przyciągając zarówno najlepszych zawodników z całego globu, jak i tysiące kibiców.

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Spektakularne widowisko w sercu Krakowa

Co sprawi, że ten Puchar Świata będzie absolutnie wyjątkowy? Przede wszystkim lokalizacja! Ściana wspinaczkowa stanie na Rynku Głównym w Krakowie – jednej z najbardziej rozpoznawalnych i malowniczych lokalizacji w Polsce, a nawet w Europie. To niezwykła sceneria dla tak dynamicznej i widowiskowej dyscypliny, gwarantująca niezapomniane wrażenia zarówno dla sportowców, jak i publiczności. Wyobraźcie sobie najlepszych wspinaczy świata, pędzących w górę na tle Sukiennic i Kościoła Mariackiego!

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Najlepsi z najlepszych na starcie

Krakowskie zawody zgromadzą absolutną elitę wspinaczki sportowej na czas. Na starcie pojawią się najszybsi wspinacze i wspinaczki z całego świata, którzy będą walczyć o cenne punkty w klasyfikacji Pucharu Świata. Dyscyplina ta, po udanym debiucie na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio i kolejnym występie w Paryżu, zyskuje na popularności, a poziom rywalizacji jest coraz wyższy. Kibice mogą spodziewać się rekordowych czasów i zaciętej walki o podium.

Pożegnanie legendy: Aleksandra Mirosław

Jednym z najbardziej wzruszających i historycznych momentów krakowskiego Pucharu Świata będzie symboliczne zakończenie kariery przez Aleksandrę Mirosław. To nazwisko, które zna każdy fan wspinaczki. Polska mistrzyni olimpijska, wielokrotna rekordzistka świata i bezapelacyjnie najszybsza kobieta na świecie, wybrała właśnie Rynek Główny w Krakowie na pożegnanie z profesjonalnym sportem. Jej ostatni start w tak prestiżowych zawodach, przed polską publicznością, będzie z pewnością niezapomnianym hołdem dla jej niezwykłych osiągnięć i inspirującej kariery. Nie przegapcie tego!