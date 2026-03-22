PŚ w skokach w Vikersund opóźniony. Co stało się z Kacprem Tomasiakiem?

Opóźnienie PŚ w skokach w Vikersund

Niedzielny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich na mamucim obiekcie w Vikersund w Norwegii rozpoczął się później niż pierwotnie zakładano. Główną przyczyną jest zbyt silny i zmienny wiatr, który uniemożliwia bezpieczne przeprowadzenie zawodów. Zgodnie z ostatnią decyzją jury, zawody planowane na godzinę 17:15, mają wystartować o godzinie 18:00.

Decyzja o przesunięciu godziny startu była niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom. Warunki atmosferyczne na skoczni mamuciej, znanej z wymagających warunków, są kluczowe dla prawidłowego przebiegu rywalizacji. Kwalifikacje do niedzielnego konkursu zostały ostatecznie odwołane, co podkreśla trudność sytuacji.

Groźny upadek Kacpra Tomasiaka na mamucie

W trakcie odwołanych kwalifikacji doszło do niepokojącego incydentu z udziałem polskiego skoczka. Kacper Tomasiak, jako pierwszy zawodnik, oddał skok, po którym niestety upadł tuż po lądowaniu. Mimo że skocznia mamucia była dla niego debiutem w Norwegii, doświadczenie to okazało się bolesne.

Polak nie był w stanie samodzielnie podnieść się z zeskoku i musiał zostać zniesiony ze skoczni przez służby medyczne obecne na miejscu. Informacje przekazane przez trenera kadry, Macieja Maciusiaka, są jednak uspokajające. 19-letniemu zawodnikowi, potrójnemu medaliście tegorocznych igrzysk, nic poważnego się nie stało.

Co dalej ze stanem zdrowia polskiego skoczka?

Mimo zapewnień trenera Macieja Maciusiaka o tym, że Kacprowi Tomasiakowi nic się nie stało, zawodnik został skierowany na szczegółowe badania. Polski skoczek pojedzie do szpitala, aby wykluczyć wszelkie potencjalne urazy, które mogłyby nie być widoczne od razu po upadku. Jest to standardowa procedura w przypadku takich zdarzeń.

Zapewnienie kompleksowej opieki medycznej po upadku jest priorytetem, szczególnie dla młodego sportowca, który dopiero rozpoczyna swoją karierę na skoczniach mamucich. Oczekuje się, że wyniki badań potwierdzą, iż stan zdrowia Tomasiaka jest dobry i pozwoli mu na szybki powrót do rywalizacji.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.