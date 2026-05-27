Sephora świętuje Dzień Matki z rozmachem. Zjawiskowy event w stolicy połączył relaks i nowe trendy

Wnętrze, w którym odbywał się event, przyciągało wzrok dynamicznym wystrojem zdominowanym przez limonkową zieleń oraz subtelne akcenty kwitnących dalii. Kameralny charakter przedsięwzięcia ułatwił zaproszonym osobom zagłębianie się w świat Sephory za sprawą starannie zaaranżowanych miejsc do odpoczynku i zabiegów upiększających. W programie znalazły się rozmaite atrakcje zapewnione przez doradców marki oraz partnerów współpracujących przy organizacji spotkania. Zebrani mogli skorzystać z darmowych usług makijażystów, układania fryzur, doboru perfum, a także spersonalizowanych porad dotyczących dbania o cerę przy użyciu nowoczesnego urządzenia Beauty Scan. Oprócz tego zaplanowano warsztaty ze specjalistami, profesjonalne pamiątkowe zdjęcia w sektorze FOTO&CHILL i wyselekcjonowane przekąski.

Głównym założeniem całej inicjatywy było zwrócenie uwagi na fakt, że autentyczna uroda to nie tylko to, co widać na zewnątrz, ale również pozytywna energia czerpana z przebywania razem i wzmacniania więzi. Za sprawą projektu Beautyful MOMents marka Sephora wykroczyła poza tradycyjną sprzedaż detaliczną, gwarantując zaproszonym paniom niezatarte wrażenia, łączące w sobie odpoczynek, zdobywanie wiedzy oraz okazywanie sobie wdzięczności. Tego rodzaju inicjatywy znakomicie wpisują się w coraz popularniejszą potrzebę przeżywania szczerych emocji i dzielenia czasu, co staje się cenniejsze niż otrzymywanie jedynie fizycznych upominków.

Nowości kosmetyczne na evencie Sephory w Warszawie

Sporym zainteresowaniem obecnych cieszyło się stanowisko marki Luãre, stanowiącej jedną z najciekawszych nowości w kategorii luksusowej pielęgnacji pasm na rodzimym rynku w ostatnich miesiącach. Ten ceniony producent, od niedawna dostępny w asortymencie Sephory, zadbał o wyjątkowo zaaranżowane miejsce skupiające się na innowacyjnych metodach mycia i modelowania kosmyków. W trakcie trwania imprezy omawiano też najbardziej pożądane makijażowe i fryzjerskie trendy na ten sezon.

Sephora łączy matki i dzieci. Wyjątkowe chwile pełne urody

To niecodzienne spotkanie w warszawskim salonie nie sprowadzało się tylko do demonstrowania najnowszych produktów, lecz stanowiło przede wszystkim hołd dla niezwykłej relacji łączącej mamy i ich dzieci. Zaproszone kobiety miały szansę w duecie zgłębiać sekrety dbania o urodę, opierając się na fachowych wskazówkach specjalistów, co sprzyjało tworzeniu bliskiej, serdecznej aury i dzieleniu się swoimi zainteresowaniami. Wspólne przeżywanie takich momentów potęguje bliskość i daje szansę na zachowanie bezcennych wspomnień.

Najmodniejsze trendy beauty na ten sezon według Sephory

Zaproponowano również kilka makijażowych hitów:

Cloudy Eyes – rozświetlony wizerunek oka nawiązujący do barwy roku,

Statement Lips – mocno zaakcentowane usta odzwierciedlające charakter,

oraz Effortless Eyes – subtelny, promienny wygląd.

Natomiast w strefie układania fryzur na uczestników czekały najpopularniejsze cięcia i upięcia, między innymi Sleek Back, Messy Up Do, a także Windswept Waves. W tej edycji przedsięwzięcia uczestniczyło wiele luksusowych brandów dostępnych w sieci Sephora. Wśród nich znalazły się: Sephora Collection, Guerlain, Fenty Beauty, Aestura, Luãre, Sisley Paris, Jo Malone London, Erborian, Clarins, Rabanne, Charlotte Tilbury, Jean Paul Gaultier, Authentic Beauty Concept, NARS, Paula’s Choice, Merit, Le Monde Gourmand oraz Drunk Elephant.

