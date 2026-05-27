To imię wywodzi się od greckiego boga. Od lat nikt nie nadał go swojej córce

Poznaj historię żeńskiego imienia o greckim rodowodzie, które po krótkiej popularności, dziś praktycznie zniknęło z rejestrów w Polsce.

To imię oznaczające "dar Zeusa", symbol siły i przywództwa, nosiła królowa Palmyry.

Dziś o tym pięknym imieniu prawie nikt nie pamięta, w rejestrach nie pojawiło się od dziesięcioleci.

Według rejestru danych PESEL najpopularniejszym imieniem żeńskim w Polsce pozostaje od wielu lat Anna. Tuż za nim na drugiej pozycji plasuje się Katarzyna, a pierwszą trójkę najpopularniejszych imion w kraju zamyka Maria. Choć każda z tych form (zwłaszcza Maria w ostatnich latach cieszy się sporą popularnością) są nadal wybierane przez rodziców, to istnieje imię, którego od dziesięcioleci nie wybrano dla żadnej dziewczynki. Mowa o imieniu Zenobia, które rozpowszechniło się w Polsce w XX wieku, a największym zainteresowaniem cieszyło się w okresie XX-lecia międzywojennego.

Zenobia - pochodzenie i znaczenie imienia

Zenobia to imię żeńskie o długiej historii i wyrazistym, dostojnym brzmieniu. Choć dziś należy do rzadziej spotykanych imion, wyróżnia się ciekawym pochodzeniem i bogatą tradycją. Imię Zenobia wywodzi się z języka greckiego. Powstało od imienia Zenobios, które można tłumaczyć jako "żyjąca dzięki Zeusowi" lub "dar Zeusa". Pierwszy człon imienia - Zen - odnosi się do Zeusa, najważniejszego boga w mitologii greckiej, natomiast drugi człon (bios) wiąże się ze słowem oznaczającym życie. Z tego względu imię często interpretuje się jako symbol siły, opieki i pomyślności.

Zenobia kojarzy się również z ważną postacią historyczną - Zenobią, królową starożytnej Palmyry w III wieku naszej ery. Była ona znana ze swojej inteligencji, ambicji i odwagi. Rozszerzyła wpływy swojego państwa i stała się symbolem niezależności oraz silnego przywództwa. To właśnie dzięki niej imię zyskało rozgłos i prestiż.

W znaczeniu symbolicznym Zenobia bywa kojarzona z osobą pewną siebie, zdecydowaną i posiadającą naturalne zdolności przywódcze. Tradycyjnie przypisuje się mu cechy takie jak mądrość, niezależność i wytrwałość.

Popularność imienia Zenobia w Polsce

W Polsce Zenobia nie należy obecnie do popularnych imion. Największą rozpoznawalność zyskało wśród starszych pokoleń, natomiast współcześnie jest nadawane sporadycznie. Według rejestru danych PESEL imię to jako pierwsze nosi obecnie 4949 kobiet, co plasuje je na odległej, 262., pozycji wśród najpopularniejszych imion w kraju. Od lat nikt nie wybrał go również dla swojej córki. W ostatnim dwudziestoleciu, odnotowano jedynie dwa nadania tego imienia w 2015 roku. Istnieje więc możliwość, że niebawem, imię to zostanie całkowicie zapomniane.

