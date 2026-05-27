Nie wyrzucaj skórek po cytrynie! Przydadzą się w ogrodzie

Coraz więcej ogrodników, i to zarówno tych doświadczonych, jak i amatorów, szuka naturalnych metod wspierania roślin. Skórki cytryny doskonale wpisują się w ten trend. Zawierają olejki eteryczne oraz naturalne kwasy, które mogą działać odstraszająco na niektóre owady i drobne szkodniki. Dodatkowo, odpowiednio wykorzystane, wspomagają rozkład materii organicznej w glebie.

Cytryna - wykorzystaj ją w ogrodzie!

Zamiast więc traktować je jako śmieci, warto spojrzeć na nie jak na darmowy ogrodowy pomocnik. Co ważne, ich zastosowanie jest proste i nie wymaga specjalistycznej wiedzy ani narzędzi. Wystarczy odrobina konsekwencji i regularność.

Co zrobić ze skórkami z cytryny?

Jednym z najpopularniejszych zastosowań skórek po cytrynie w ogrodzie jest odstraszanie owadów i zwierząt. Intensywny, cytrusowy zapach nie jest lubiany m.in. przez mrówki, ślimaki czy koty, które często rozkopują rabaty. Wystarczy pokroić skórki na mniejsze kawałki i rozłożyć je w miejscach, gdzie pojawia się problem.

Skórki cytryny można również wykorzystać jako naturalny dodatek do kompostu. Przyspieszają proces rozkładu i wzbogacają kompost o cenne związki organiczne. Ważne jest jednak, aby nie przesadzać z ilością – cytryna jest kwaśna, więc najlepiej dodawać ją w umiarkowanych ilościach i mieszać z innymi odpadami roślinnymi.

Ciekawym trikiem jest też użycie skórek jako mini-doniczek do sadzonek. Połówki cytryny po wyciśnięciu soku można napełnić ziemią i wysiać w nich nasiona. Gdy sadzonka podrośnie, całość można włożyć do gruntu. Skórka z czasem się rozłoży, a roślina zyska dodatkowe składniki odżywcze.

Skórki po cytrynie sprawdzą się też przy czyszczeniu narzędzi ogrodowych. Pomagają usuwać osad i nadają im świeży zapach.