Dodaj kilka kropli do żelazka parowego. Ubrania będą pachnieć obłędnie

Wiele osób poszukuje skutecznego sposobu na utrzymanie świeżego zapachu ubrań przez cały dzień, a istnieje prosty domowy trik, który obiecuje znacznie trwalszy efekt niż dotychczasowe rozwiązania.

Coraz więcej osób zwraca uwagę nie tylko na czystość ubrań, ale też na ich zapach. Pranie z dodatkiem płynu do płukania nie zawsze daje oczekiwany efekt, szczególnie w przypadku grubych tkanin lub ubrań przechowywanych przez dłuższy czas w szafie. Prasowanie parowe to moment, który można sprytnie wykorzystać, by nadać ubraniom przyjemny aromat.

Parownica - jak zachować świeży zapach ubrań?

Para wodna wnika głęboko we włókna materiału, dzięki czemu zapach utrzymuje się znacznie dłużej niż po samym praniu. Co ważne, domowy sposób jest tani, szybki i pozwala dopasować zapach do własnych upodobań np po świeże, po bardziej relaksujące nuty.

Sekretem tego triku są olejki eteryczne. Wystarczy dodać dosłownie kilka kropli wybranego olejku do wody przeznaczonej do żelazka parowego.

Dodaj do parownicy 2-3 krople olejku eterycznego

Najlepiej sprawdzają się zapachy lawendy, cytryny, eukaliptusa lub pomarańczy. Nie tylko pięknie pachną, ale też kojarzą się z czystością i świeżością. Podczas prasowania para wodna delikatnie uwalnia aromat, który osiada na tkaninach i sprawia, że ubrania pachną jak z luksusowej pralni.

Ważne jest jednak zachowanie umiaru. Kilka kropli w zupełności wystarczy. Zbyt duża ilość olejku może być zbyt intensywna, a w skrajnych przypadkach zostawić ślady na delikatnych materiałach. Najlepiej wybierać olejki naturalne i zawsze dokładnie wymieszać je z wodą. Dla bezpieczeństwa warto też sprawdzić metodę na mniej widocznej części tkaniny.

Ten prosty trik szczególnie docenią osoby, które lubią, gdy ubrania pachną świeżo przez cały dzień, a nawet dłużej. To także świetna alternatywa dla gotowych zapachów do szaf, które często są intensywne i syntetyczne. Kilka kropli olejku w żelazku sprawi, że codzienne prasowanie stanie się małym rytuałem, a ubrania będą zachwycać zapachem już od pierwszego założenia.