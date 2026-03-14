PŚ w skokach w Oslo. Kto z Polaków awansował do drugiej serii, a kto musiał pożegnać się z konkursem?

Polacy w pierwszej serii PŚ Oslo

W pierwszej serii Pucharu Świata w skokach narciarskich, która odbyła się w Oslo, tylko dwaj polscy skoczkowie zdołali zakwalifikować się do finałowej rundy. Kacper Tomasiak osiągnął odległość 124,5 metra, co przełożyło się na 120,1 punktu. Jego wynik uplasował go na 15. pozycji po pierwszej kolejce, dając mu pewny awans do drugiej części konkursu.

Maciej Kot również zaprezentował solidny skok na 124,5 metra, zdobywając 115,4 punktu, co dało mu 19. miejsce i miejsce w czołowej trzydziestce. Niestety, Aleksander Zniszczoł (122,5 m i 110,3 pkt) i Piotr Żyła (117,5 m i 100,8 pkt) zajęli odpowiednio 32. i 46. pozycję, nie awansując do drugiej serii. Już wcześniej Kamil Stoch i Paweł Wąsek odpadli w piątkowych kwalifikacjach, co zmniejszyło liczbę Polaków w konkursie.

Maximilian Ortner prowadzi w Oslo, a lider PŚ odpada?

Na półmetku rywalizacji w Oslo, prowadzenie objął Austriak Maximilian Ortner, który oddał skok na odległość 132 metrów. Za swój rezultat otrzymał on imponujące 136,3 punktu, co zapewniło mu solidną przewagę nad konkurencją. Ortner pokazał w tej serii, że jest w znakomitej formie i celuje w wysokie miejsce.

Zaskoczeniem okazało się prowadzenie Austriaka, który wyprzedził bardziej doświadczonych zawodników. Drugie miejsce zajął Szwajcar Gregor Deschwanden, skacząc 132,5 metra i uzyskując notę 133,4 punktu. Trzecią pozycję objął Norweg Johann Andre Forfang, który za swój skok na 128,5 metra uzyskał 129,2 punktu. Dość nieoczekiwanie lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Słoweniec Domen Prevc, skoczył zaledwie 117,5 metra i zajmując 42. miejsce, odpadł z dalszej rywalizacji w konkursie, co było dużą niespodzianką.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.