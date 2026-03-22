PŚ w skokach. Kwalifikacje odwołane w Vikersund, co ze stanem Kacpra Tomasiaka?

Kwalifikacje Pucharu Świata w Vikersund przerwane

Kwalifikacje do niedzielnego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich na mamucim obiekcie w Vikersund zostały odwołane z powodu zbyt silnego i zmiennego wiatru. Decyzja ta zapadła o godzinie 17:15, po serii nieudanych prób rozpoczęcia zawodów. Niestabilne warunki atmosferyczne, w tym porywisty wiatr, uniemożliwiły bezpieczne przeprowadzenie zaplanowanej serii kwalifikacyjnej. Odwołanie to wpłynęło na harmonogram całego wydarzenia.

Pierwszym zawodnikiem, który zaprezentował się na skoczni, był Kacper Tomasiak, rozpoczynając rywalizację. Niestety, po lądowaniu miał on niepokojący upadek, co natychmiast wzbudziło niepokój wśród zgromadzonych. Polak nie podniósł się samodzielnie i został zniesiony ze skoczni przez służby medyczne obecne na miejscu. Wszyscy z obawą obserwowali rozwój sytuacji.

Jaki jest stan zdrowia Kacpra Tomasiaka?

Trzykrotny medalista olimpijski, jak poinformował dyrektor Pucharu Świata Sandro Pertile, został dokładnie zbadany przez sztab medyczny bezpośrednio na skoczni. Na szczęście okazało się, że Tomasiak nie odniósł żadnych poważnych obrażeń, które wymagałyby transportu do szpitala. Ta kluczowa informacja uspokoiła fanów oraz całe grono szkoleniowe polskiej kadry. Jego stan zdrowia nie zagraża dalszej karierze.

Mimo odwołanych kwalifikacji, pierwsza seria konkursowa Pucharu Świata w Vikersund ma się rozpocząć zgodnie z planem, o godzinie 17:15. W zawodach wystąpi 59 skoczków, którzy znajdują się na liście startowej, pomijając etap eliminacji. Próby kwalifikacyjne przerwano po skokach dziewięciu zawodników, zanim na belce pojawił się Paweł Wąsek. Wąsek był zresztą trzykrotnie wycofywany z uwagi na dynamicznie zmieniające się warunki wietrzne.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.