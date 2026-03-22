PŚ w skokach kobiet: Eirin Maria Kvandal znów triumfuje w Vikersund. Jakie warunki sprzyjały Norweżce?

Kvandal triumfuje w skróconym konkursie kobiet

Niedzielny konkurs Pucharu Świata na mamuciej skoczni w Vikersund został znacząco skrócony, składając się ostatecznie tylko z jednej serii. Decyzja o przerwaniu i odwołaniu drugiej rundy została podjęta z powodu silnego wiatru, który uniemożliwił bezpieczne kontynuowanie zawodów. Eirin Maria Kvandal wykorzystała te warunki najlepiej, oddając skok na odległość 231,5 metra. Jej próba okazała się kluczowa dla ostatecznego rezultatu zawodów.

Ten imponujący wynik zapewnił Norweżce zwycięstwo z przewagą 4,1 punktu nad Słowenką Niką Prevc, która uzyskała 220,5 metra. Podium uzupełniła kolejna reprezentantka gospodarzy, Anna Odine Stroem, oddając skok na 215 metrów. Strata do liderki wynosiła łącznie 13 punktów w ostatecznej klasyfikacji. Było to jej drugie z rzędu zwycięstwo w ten weekend, potwierdzające jej doskonałą formę.

Jak Anna Twardosz wypadła w kwalifikacjach?

Wśród startujących zawodniczek, polska reprezentantka Anna Twardosz niestety nie zdołała awansować do konkursu głównego. Oddała ona w kwalifikacjach skok na odległość zaledwie 157 metrów, co było najkrótszą próbą w tej fazie rywalizacji. Ten rezultat pozwolił jej zająć 24. pozycję. Anna Twardosz wyprzedziła w kwalifikacjach jedynie dwie inne rywalki.

Mimo jej wyniku, uwagę w kontekście całego sezonu warto zwrócić na Nikę Prevc, która już wcześniej zapewniła sobie Kryształową Kulę. Jest ona młodszą siostrą Domena Prevca, który również w przeszłości zdobył to prestiżowe trofeum w skokach narciarskich. Jej osiągnięcie podkreśla rodzinne tradycje sukcesów w tej dyscyplinie. To historyczny moment dla słoweńskiej rodziny sportowców.

Konkurs mężczyzn w Vikersund i polskie nadzieje

Tego samego dnia w Vikersund zaplanowano również drugi konkurs mężczyzn, który stanowił ważny element Pucharu Świata na mamuciej skoczni. Dzień wcześniej, w sobotę, młody Austriak Stephan Embacher odniósł swoje pierwsze w karierze zwycięstwo, co było dużym zaskoczeniem dla ekspertów. Polscy skoczkowie walczyli o lepsze pozycje, starając się poprawić swoje rezultaty po wcześniejszych słabszych występach. Rywalizacja na skoczni była zacięta.

Najlepszy z biało-czerwonych, Aleksander Zniszczoł, zajął 27. miejsce w sobotnim konkursie, co było jedynym polskim akcentem w drugiej serii. Pozostali Polacy wypadli słabiej, nie kwalifikując się do drugiej serii: Paweł Wąsek był 35., Maciej Kot 36., a Piotr Żyła zajął 37. pozycję. Kwalifikacji do sobotnich zawodów nie przeszli także Kamil Stoch oraz Kacper Tomasiak, który debiutował na mamuciej skoczni jako trzykrotny medalista olimpijski. To świadczy o ogromnych trudnościach i specyfice tej konkurencji.

Kiedy odbędą się kwalifikacje i finał Pucharu Świata?

Niedzielne zawody mężczyzn na mamuciej skoczni były poprzedzone kwalifikacjami, w których udział wzięło sześciu polskich skoczków. Ich początek zaplanowano na godzinę 15:45, a pierwsza seria konkursowa miała się rozpocząć o 17:15. Były to kluczowe momenty dla Polaków, aby zdobyć cenne punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Wysokie miejsca w tych kwalifikacjach byłyby istotne dla ich dalszych startów.

Sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich zbliża się nieuchronnie ku końcowi, z kulminacją w Słowenii. Ostatnie zawody, podczas których rozstrzygną się ostateczne losy Kryształowej Kuli i innych trofeów, odbędą się tradycyjnie w słynnej Planicy. Finał sezonu zaplanowano na dni 26-29 marca, co zamyka kalendarz międzynarodowej rywalizacji skoczków narciarskich w tym roku. To będzie wielkie sportowe święto.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.