Porażka w WTA w Bad Homburg. Co przerwało mecz Polki?

Przerwany mecz Magdaleny Fręch z Naomi Osaką

Spotkanie Magdaleny Fręch z Naomi Osaką pierwotnie wystartowało w niedzielę na niemieckich kortach trawiastych. Rywalizacja rozpoczęła się z opóźnieniem i została przerwana przy wyniku 5:4 dla Japonki z powodu opadów deszczu. Rozstawiona z szóstką rywalka szybko objęła wysokie prowadzenie, wygrywając pięć pierwszych gemów. Łodzianka zdołała odrobić część strat i zapisała na swoim koncie cztery kolejne gemy. Ponadgodzinne oczekiwanie na poprawę pogody nie przyniosło rezultatów, co wymusiło zmianę harmonogramu.

Decyzją organizatorów pojedynek przeniesiono na poniedziałek, co wybiło z rytmu polską zawodniczkę. Po wznowieniu gry 43. na liście WTA tenisistka natychmiast straciła podanie. Tym samym pierwsza odsłona meczu padła łupem notowanej na 15. miejscu w rankingu Japonki. Druga partia toczyła się pod wyraźne dyktando faworytki, która wygrała pięć gemów z rzędu. Magdalena Fręch utrzymała serwis tylko raz, a chwilę później Osaka zamknęła spotkanie wynikiem 6:4, 6:1.

Kto zagra w kolejnych rundach WTA Bad Homburg?

Zwycięska reprezentantka Japonii zapewniła sobie awans do drugiej rundy tego prestiżowego turnieju. Kolejną rywalką tenisistki z Azji będzie Alexandra Eala z Filipin lub Belgijka Elise Mertens. Dla obu zawodniczek to poniedziałkowe starcie było pierwszym bezpośrednim pojedynkiem w historii ich występów. Oznacza to koniec udziału Magdaleny Fręch w rywalizacji singlowej na niemieckich kortach. Teraz uwaga kibiców skupi się na pozostałych uczestniczkach głównej drabinki turniejowej.

W zmaganiach bierze udział również Iga Świątek, która otrzymała w pierwszej rundzie wolny los. Jej rywalką we wtorek lub w środę będzie Niemka Eva Lys albo Amerykanka Emma Navarro. Przed rokiem Polka grała tu w finale, a później triumfowała w wielkoszlemowym Wimbledonie. W stawce znalazły się również zawodniczki takie jak Mirra Andriejewa, Elina Switolina i Karolina Muchova. Trzecia rakieta świata przystąpi do rywalizacji z nadziejami na osiągnięcie kolejnego korzystnego rezultatu.