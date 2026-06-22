Pomoc medyczna w Jelczu-Laskowicach. Policjanci ratowali 43-latka z ranną dłonią

Interwencja na klatce schodowej w Jelczu-Laskowicach

Podczas pełnienia obowiązków służbowych 20 czerwca 2026 roku policjanci sprawdzali klatkę schodową w jednym z budynków na terenie miasta. Ich uwagę zwróciły liczne ślady krwi, które prowadziły do wspólnej łazienki zlokalizowanej na pierwszym piętrze obiektu. Wewnątrz funkcjonariusze odnaleźli 43-letniego mężczyznę z obficie krwawiącą dłonią. Z ustaleń wynikało, że do urazu doszło w momencie, gdy w ręku poszkodowanego pękło naczynie, które trzymał.

Udzielenie pierwszej pomocy przed przyjazdem karetki

Mężczyzna przekazał policjantom, że od dłuższego czasu bezskutecznie próbował samodzielnie opatrzyć powstałą ranę. Sytuację utrudniał fakt, że 43-latek nie miał przy sobie telefonu komórkowego, przez co nie mógł wezwać profesjonalnych służb. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do udzielania pierwszej pomocy i podjęli działania mające na celu zatamowanie krwotoku. W pewnym momencie stan mężczyzny zaczął się pogarszać, a on sam zaczął uskarżać się na osłabienie oraz zawroty głowy.

Transport do szpitala i zaopatrzenie rany

Gdy poszkodowany zaczął kilkukrotnie tracić przytomność, mundurowi niezwłocznie wezwali na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego. Do czasu pojawienia się ratowników policjanci stale monitorowali jego stan oraz dbali o zachowanie bezpieczeństwa. 43-latek został ostatecznie przetransportowany do szpitala, gdzie otrzymał specjalistyczną pomoc medyczną i zaopatrzono mu ranę. Służby przypominają, że w przypadku silnych zranień szybkie wezwanie pomocy ma ogromne znaczenie dla zdrowia osoby poszkodowanej.

Źródło: Policja.pl