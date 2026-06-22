Pożar w Napachaniu. Policjanci uratowali nieprzytomnego 53-latka

Interwencja policji przy ulicy Starzyńskiej w Napachaniu

Do zdarzenia doszło 18 czerwca 2026 roku około godziny 14:00 w miejscowości Napachanie. St. sierż. Alicja Gontarz oraz sierż. Andrzej Wilhelm z Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym podczas pełnienia służby patrolowej zauważyli dym wydobywający się z domu jednorodzinnego przy ulicy Starzyńskiej. Po dotarciu na miejsce funkcjonariusze zastali zaniepokojonych sąsiadów, którzy przekazali mundurowym, że wewnątrz budynku znajduje się człowiek. Policjanci niezwłocznie powiadomili dyżurnego oraz wezwali na miejsce służby ratunkowe.

Ewakuacja nieprzytomnego mężczyzny z zadymionego budynku

Widząc realne zagrożenie dla ludzkiego życia, funkcjonariusze podjęli decyzję o natychmiastowym wejściu do środka po wcześniejszym wyważeniu drzwi. Wewnątrz zadymionego pomieszczenia policjanci odnaleźli 53-letniego mężczyznę, który był nieprzytomny. Poszkodowany miał utrudniony oddech, słabo wyczuwalny puls oraz widoczne poparzenia w okolicy oczu. Mundurowi ewakuowali 53-latka na zewnątrz i natychmiast przystąpili do udzielania mu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Doświadczenie strażackie policjanta pomogło opanować ogień

W działaniach ratunkowych szczególnie przydatna okazała się wiedza sierż. Andrzeja Wilhelma, który na co dzień jest również strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Napachaniu. Funkcjonariusze ustalili, że przyczyną pożaru był garnek z płonącym olejem pozostawiony na włączonym piekarniku. Ogień sięgał już niemal sufitu, a zadymienie objęło znaczną część domu. Policjanci skutecznie ugasili źródło ognia i wynieśli garnek na zewnątrz, co zapobiegło rozprzestrzenieniu się pożaru na pozostałe pomieszczenia.

Pomoc medyczna i transport 53-latka do szpitala w Poznaniu

Na miejsce zdarzenia przybyły zastępy Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zespół ratownictwa medycznego. Po udzieleniu niezbędnej pomocy 53-letni mężczyzna został przetransportowany do szpitala w Poznaniu, gdzie trafił pod specjalistyczną opiekę lekarską. Zdecydowane działania policjantów z Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym pozwoliły nie tylko uratować życie mieszkańca, ale również ograniczyć straty materialne i wyeliminować zagrożenie dla innych osób przebywających w okolicy.

Źródło: Policja.pl