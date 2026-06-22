Jastrzębski Węgiel znika z PlusLigi. Jaki jest plan na przetrwanie utytułowanego klubu?

Co dalej z zadłużonym klubem ze Śląska?

Po zakończeniu ostatnich rozgrywek z finansowania drużyny wycofała się Jastrzębska Spółka Węglowa. Przedsiębiorstwo to było głównym partnerem zespołu i gwarantowało lwią część budżetu operacyjnego. W związku z utratą płynności finansowej działacze podjęli decyzję o rezygnacji z rywalizacji w najwyższej klasie rozgrywkowej. Obecnie trwają zaawansowane prace nad wdrożeniem trzyletniego planu restrukturyzacji zadłużenia. Zarząd dąży do uregulowania wszelkich zobowiązań wobec zawodników i partnerów biznesowych.

Zespół wywalczył w swojej historii cztery tytuły mistrza Polski, w tym w latach 2023 i 2024. Osiągał również sukcesy na arenie europejskiej, zdobywając cztery medale siatkarskiej Ligi Mistrzów. Po wycofaniu sponsora strategicznego najważniejszym celem stało się uchronienie podmiotu przed oficjalnym ogłoszeniem upadłości. Priorytetem dla zarządu jest zachowanie niezbędnej gotowości formalno-prawnej do działania. Władze liczą, że takie kroki pozwolą na ewentualny powrót na ligowe parkiety w kolejnych latach.

"- Przygotowujemy trzyletni plan wyjścia z tej trudnej sytuacji po to, żeby marka przetrwała – powiedział PAP prezes klubu Adam Gorol."

"- Z oczywistych powodów wycofaliśmy się z rywalizacji ligowej. Trwa procedura przenoszenia Akademii Talentów w struktury naszego właściciela, czyli do klubu sportowego Jastrzębie Borynia (stowarzyszenie) – wyjaśnił prezes."

"- To dzięki JSW SA zbudowaliśmy taką markę klubu. Odnieśliśmy wiele sukcesów na arenie krajowej i międzynarodowej oraz zbudowaliśmy Akademię Talentów, która jest naszym sztandarowym projektem – dodał."

"- Chcemy się rozliczyć z wierzycielami (w tym gronie są też siatkarze), żeby spółka przetrwała i nie było potrzeby składania wniosku o jej upadłość. Bo to jest najgorsze rozwiązanie. Chodzi o zachowanie gotowości formalno-prawnej do kontynuacji działalności – zaznaczył Gorol."

"- Akademia zostaje od strony organizacyjnej przeniesiona do stowarzyszenia i tam ten projekt będzie rozbudowywany. Do tej pory było tak, że pion edukacyjny akademii i tak prowadziło stowarzyszenie, a sportowy – spółka. Dlatego nie będzie żadnego problemu, tym bardziej, że stowarzyszenie posiada zasoby w nieruchomościach. Ma obiekt do realizacji działalności statutowej – wyjaśnił."

Czy ukraińska drużyna zastąpi jastrzębian?

Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że w opuszczonej przez śląski zespół hali swoje mecze będzie rozgrywał Barkom Każany Lwów. W minionym sezonie ekipa ta występowała w PlusLidze, goszcząc rywali między innymi w obiekcie zlokalizowanym w Elblągu. Przenosiny do nowej lokalizacji mają pomóc w utrzymaniu bogatych tradycji siatkarskich w Jastrzębiu-Zdroju. Trwają już formalne procedury związane z oficjalną zmianą dotychczasowej siedziby. W nazwie ukraińskiej drużyny ma ostatecznie pojawić się człon bezpośrednio nawiązujący do nowego miasta.

Samorząd lokalny pozytywnie odnosi się do proponowanego rozwiązania, widząc szansę na sportowy rozwój. Łącznikiem pomiędzy ukraińskimi działaczami a władzami miasta został dotychczasowy prezes Jastrzębskiego Węgla, Adam Gorol. Kibice muszą jednak odpowiednio przygotować się na nadchodzące zmiany i zaakceptować nową rzeczywistość na trybunach hali. Prezes zdecydowanie nie wyklucza w przyszłości formalnej fuzji obu siatkarskich ośrodków. Na ten moment działacze nie potwierdzili oficjalnie doniesień o zatrudnieniu Andrzeja Kowala na stanowisku pierwszego trenera.

"- Idea zaproszenia Barkomu Każany Lwów wyszła ode mnie. Chodzi przede wszystkim o kontynuowanie w naszym mieście wielkich tradycji siatkarskich. Jeżeli chodzi o stronę formalną, to siedziba będzie przeniesiona do Jastrzębia-Zdroju, jest w toku procedowana zmiana nazwy i inne, żeby klub sportowy Barkom był jak najbardziej dostosowany do realiów naszego miasta. Takie są wstępne uzgodnienia z prezesem Barkomu Olehem Baranem - powiedział Gorol."

"- Zdaję sobie sprawę z tego, że proces transformacji nie będzie łatwy. Przecież wszyscy tutaj wiele lat żyliśmy marką Jastrzębskiego Węgla i to co się stało jest bardzo bolesne dla miasta, dla naszego środowiska naszego, dla kibiców - stwierdził."

"- Na pewno będzie potrzeba czasu, żeby ten zespół, jednak nowy tutaj w Jastrzębiu, żeby zyskał zaufanie kibiców. Ale jednak z drugiej strony będzie rozgrywał swoje mecze w najwyższej klasie rozgrywkowej i będą tutaj przyjeżdżały topowe ekipy, cała nasza liga, która jest przecież czołówką światową, wielkie nazwiska, wielkie kluby. Zrobię osobiście wszystko, żeby przekonać do kibicowania jastrzębskiej siatkówce, bo w tym momencie tak to należy definiować – zaznaczył."