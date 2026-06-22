Legia Warszawa z mistrzostwem Polski w koszykówce. Jaką serię przedłużył klub?

Historyczny dublet i zacięta rywalizacja na parkiecie

Legia Warszawa pokonała Orlen Zastal Zielona Góra 4-3 w decydującej rywalizacji play-off. Stołeczny zespół obronił ubiegłoroczne trofeum, przypieczętowując dziewiąty złoty medal w 110-letniej historii istnienia sekcji. Co ciekawe, drużyna prowadzona przez Heiko Rannulę przystępowała do fazy pucharowej z pierwszego miejsca, podczas gdy ich finałowi rywale startowali z siódmej pozycji. Był to niezwykle wyczerpujący i wymagający sezon dla zawodników z Warszawy.

Zastal postawił faworytom bardzo trudne warunki, co doprowadziło do rozegrania pełnych siedmiu spotkań finałowych. Poprzednie dwa dublety mistrzowskie Legii miały miejsce w latach 1956-1957 oraz 1960-1961, co czyni obecny sukces trzecim takim osiągnięciem w dziejach polskiego klubu. Poza wymienionymi datami, koszykarze z Warszawy triumfowali także w latach 1963, 1966 i 1969. Zdobyty w niedzielę złoty medal potwierdza bardzo wysoką dyspozycję drużyny w kluczowych momentach ligowych rozgrywek.

"- Powtórzenie tytułu wydaje się trudniejsze niż wywalczenie go pierwszy raz. To piękna historia, szczególnie w takich okolicznościach. Bardzo się cieszymy. Jest to wspólny sukces klubu, jego współpracowników, zawodników, trenera, całego sztabu, dyrektora sportowego, nas wszystkich - zaznaczył."

"- Absolutnie, pełen szacunek dla Zastalu. Za to jak walczył, co robił, jakie warunki nam postawił. Mogę powiedzieć, również po doświadczeniach poprzedniego sezonu, że każdy finał jest bardzo ciężki. I ten taki był - znów siedem spotkań. W takiej sytuacji wygrać dwa razy w rzędu po siedmiu meczach to wielka rzecz, ale także ogromny wysiłek - ocenił współwłaściciel koszykarskiej Legii."

Kto zostanie gwiazdą reprezentacji Polski?

Za głównych ojców sukcesu warszawskiego zespołu uznaje się trenera Heiko Rannulę oraz świetnego rozgrywającego Andrzeja Plutę. Estoński szkoleniowiec przedłużył swój kontrakt do 2028 roku, stając przed szansą na wywalczenie trzeciego mistrzostwa z rzędu, czego Legia Warszawa nie dokonała nigdy w swojej długiej historii. Z kolei Andrzej Pluta został wybrany najbardziej wartościowym zawodnikiem (MVP) całego sezonu zasadniczego oraz finału rozgrywek. Jego wybitna forma strzelecka oraz świetna organizacja gry były kluczowe w tej zaciętej serii.

Rozgrywający otrzymał niedawno powołanie do narodowej kadry od trenera Igora Milicicia na czerwcowe spotkania eliminacji mistrzostw świata przeciwko Austrii oraz Holandii. Na zgrupowanie udadzą się także Michał Kolenda z Legii oraz Jakub Szumert z Zastalu. Przyszłość klubowa Pluty stoi jednak pod pewnym znakiem zapytania, ponieważ jego osobą zainteresowane są silne ligi zagraniczne, w tym hiszpańska. Włodarze mistrza kraju nie chcą jednak na razie rozmawiać publicznie o potencjalnych szczegółach transferowych.