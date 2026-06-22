Napad na kantor w Łodzi. 22-letni obywatel Kolumbii został aresztowany

Rozbój w kantorze przy ulicy Piotrkowskiej

19 czerwca 2026 roku w godzinach porannych do placówki przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi wszedł mężczyzna posiadający przedmiot przypominający broń. Sprawca zagroził pracownicy i zażądał wydania gotówki, a kobieta obawiając się o bezpieczeństwo przekazała mu pieniądze w różnych walutach. Łączna wartość skradzionych środków finansowych przekroczyła kwotę 200 000 zł. Po dokonaniu rabunku mężczyzna oddalił się z miejsca zdarzenia, jednak policjanci odnaleźli w pobliżu i zabezpieczyli przedmiot, którym się posługiwał. Wstępne ustalenia funkcjonariuszy potwierdziły, że była to broń gazowa.

Szeroko zakrojone działania i zatrzymanie w hotelu

Natychmiast po zgłoszeniu służby rozpoczęły działania poszukiwawcze, w które zaangażowali się funkcjonariusze z komendy wojewódzkiej i miejskiej w Łodzi, a także mundurowi ze Zgierza oraz Piotrkowa Trybunalskiego. Na miejscu zabezpieczono ślady oraz nagrania z kamer monitoringu, co pozwoliło na szybką analizę materiału dowodowego. Dzięki pracy operacyjnej policjanci ustalili, że podejrzewany może przebywać w jednym z hoteli w Piotrkowie Trybunalskim. 19 czerwca 2026 roku około godziny 19:00 mundurowi zatrzymali tam 22-letniego obywatela Kolumbii i odzyskali większość skradzionego mienia.

Zarzuty i tymczasowe aresztowanie dla 22-latka

Podejrzany został przewieziony do prokuratury, gdzie 21 czerwca 2026 roku usłyszał zarzut rozboju. Prokurator wystąpił z wnioskiem o izolację mężczyzny, do którego sąd się przychylił, decydując o zastosowaniu tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Obecnie 22-latkowi grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Całość zebranego materiału dowodowego została zabezpieczona do dalszych badań i czynności procesowych prowadzonych przez łódzką policję.

Źródło: Policja.pl