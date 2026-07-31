Carlos Espi dołączył do Realu Madryt. Padł rekord w historii hiszpańskiego klubu

Nowy napastnik Realu Madryt

21-letni napastnik Carlos Espi został nowym zawodnikiem hiszpańskiego giganta. Real Madryt podpisał z zawodnikiem pięcioletni kontrakt, który będzie obowiązywał do czerwca 2031 roku. W minionym sezonie La Liga Hiszpan zdobył jedenaście goli dla Levante.

Według doniesień medialnych, władze Realu wykorzystały klauzulę odstępnego zapisaną w kontrakcie gracza, wynoszącą 25 milionów euro. Kwota ta, choć niepotwierdzona oficjalnie przez Levante, stanowi rekordowy transfer w historii tego klubu w przypadku zawodnika wyszkolonego w jego własnej akademii.

Jak przebiegała dotychczasowa kariera zawodnika?

Carlos Espi ma za sobą występy w juniorskich reprezentacjach Hiszpanii. W zeszłym sezonie został wyróżniony tytułem najlepszego gracza do lat 23 w hiszpańskiej ekstraklasie. Jego dobre występy przyciągnęły uwagę zagranicznych zespołów, w tym angielskiego Brighton.

To nie pierwsze wzmocnienie "Królewskich" w letnim oknie transferowym. Do drużyny dołączyli wcześniej m.in. Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva oraz Ibrahima Konate. Zespół poprowadzi także nowy szkoleniowiec, słynny portugalski trener Jose Mourinho.