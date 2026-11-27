Górnik Zabrze pokonał Wisłę Płock 3:2 (2:0) w meczu Ekstraklasy rozegranym przed 24 367 widzami. Spotkanie na stadionie sędziował Sebastian Krasny z Krakowa.

Pierwszą bramkę dla gospodarzy zdobył Rafał Janicki, uderzając głową w 2. minucie po dośrodkowaniu Kacpra Urbańskiego. W 17. minucie wynik podwyższył Maksym Chłań, którego wcześniejsze trafienie zostało anulowane po wideoweryfikacji ze względu na faul w akcji. Górnik przeważał, a bliski gola był też Ondrej Zmrzly, który skiksował przed bramką w 15. minucie.

Zmiany i odpowiedź gości

Po przerwie goście dokonali trzech zmian, wpuszczając między innymi Marcina Flisa i Deniego Juricia. Przyniosło to efekt w 61. minucie, gdy Jurić dobił strzał Flisa obroniony przez Philippa Schulze, ustalając wynik na 2:1.

Sześć minut później Kacper Urbański pewnie wykonał rzut karny podyktowany za faul Rafała Leszczyńskiego na Eriku Prekopie, przywracając Górnikowi dwubramkowe prowadzenie. Szansę na kolejną bramkę dla zabrzan miał Peter Federico.

Wisła odpowiedziała golem w 80. minucie – Samuel Akere skutecznie zakończył szybki kontratak po wygraniu pojedynku z bramkarzem gospodarzy. Płocczanie atakowali do końca, ale nie zdołali wyrównać.

Barbórka w Zabrzu

Trener gospodarzy, Michal Gasparik, zapowiadał emocjonujący mecz w święto górników. Mimo padającego kilkanaście godzin śniegu i temperatury poniżej zera, stadion zapełnił się fanami. Kibiców powitały górnicze orkiestry dęte, a w przerwie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. Miejscowi kibice przygotowali również pokaz pirotechniczny, który na chwilę przerwał grę.

Piłkarze Górnika wyszli na rozgrzewkę w koszulkach z przesłaniem dla kontuzjowanego kapitana, Erika Janży, który niedawno przeszedł zabieg artroskopii kolana.

Składy

Górnik Zabrze: Philipp Schulze – Ondrej Zmrzly, Rafał Janicki, Paweł Bochniewicz, Josema – Paulo Bernardo (77. Ksawery Semik), Malthe Hojholt, Kacper Urbański (86. Jarosław Kubicki) – Peter Federico, Erik Prekop (77. Sondre Liseth), Maksym Chłań (77. Janis Antiste).

Wisła Płock: Rafał Leszczyński – Marcus Haglind-Sangre (46. Marcin Flis), Marcin Kamiński, Afonso Silva – Żan Rogelj (46. Deni Jurić), Adam Radwański, Jurica Prsir (46. Fabian Hiszpański), Sidnei Tavares (79. Gleb Kuczko), Patryk Kun – Samuel Akere, Olaf Kobacki (67. Dion Gallapeni).

Żółte kartki otrzymali Janis Antiste i Peter Federico (Górnik) oraz Olaf Kobacki, Adam Radwański i Rafał Leszczyński (Wisła).