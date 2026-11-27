Polscy koszykarze przegrali w Gliwicach z Chorwacją 69:80 w meczu trzeciej kolejki drugiego etapu kwalifikacji. Porażka nie przekreśliła jednak szans biało-czerwonych, którzy zagrają w mistrzostwach świata w Katarze w 2027 roku. Wyniki poszczególnych kwart to 14:25, 21:23, 14:18 oraz 20:14.

Awans polskiej reprezentacji stał się możliwy dzięki temu, że Niemcy pokonali w Rydze Łotwę 78:76. Koszykarze z Niemiec, będący mistrzami świata i Europy, odnieśli tym samym ósmą wygraną w eliminacjach. Taki sam dorobek zwycięstw mają na swoim koncie Chorwaci. Polska zajmuje trzecie miejsce z bilansem siedmiu wygranych i dwóch porażek, a z grupy K awans wywalczyły trzy najlepsze drużyny.

Rekordowa frekwencja na trybunach w Gliwicach

Spotkanie w Gliwicach przyciągnęło na trybuny 13 053 widzów, co stanowi nowy krajowy rekord frekwencji na meczu koszykówki. To o ponad tysiąc osób więcej niż podczas ostatniego pojedynku biało-czerwonych w tej samej hali w 2020 roku. Wówczas starcie z Izraelem w eliminacjach mistrzostw Europy obejrzało 12 043 kibiców.

Wcześniejszy najlepszy wynik w historii polskiej koszykówki należał do Krakowa. W 2014 roku spotkanie koszykarek Wisły Kraków w Eurolidze przeciwko Galatasaray Stambuł zgromadziło 12 969 fanów. Mecz ten uświetnił otwarcie nowej hali w tym mieście.