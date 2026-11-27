W meczu Ekstraklasy Górnik Zabrze pokonał Wisłę Płock 3:2. Do przerwy gospodarze prowadzili 2:0.

Wynik spotkania otworzył już w 2. minucie Rafał Janicki, trafiając do bramki głową. Piętnaście minut później prowadzenie zabrzan podwyższył Maksym Chłań. W 61. minucie kontaktowego gola dla gości strzelił Deni Jurić. W 67. minucie rzut karny dla Górnika wykorzystał Kacper Urbański. Wynik na 3:2 ustalił Samuel Akere w 80. minucie.

Składy i kartki. Zmiany w obu zespołach

Żółte kartki w zespole Górnika Zabrze otrzymali Janis Antiste oraz Peter Federico. W drużynie Wisły Płock ukarani zostali Olaf Kobacki, Adam Radwański i Rafał Leszczyński.

Spotkanie sędziował Sebastian Krasny z Krakowa, a na trybunach zasiadło 24 367 widzów.

Górnik Zabrze: Philipp Schulze - Ondrej Zmrzly, Rafał Janicki, Paweł Bochniewicz, Josema - Paulo Bernardo (77. Ksawery Semik), Malthe Hojholt, Kacper Urbański (86. Jarosław Kubicki) - Peter Federico, Erik Prekop (77. Sondre Liseth), Maksym Chłań (77. Janis Antiste).

Wisła Płock: Rafał Leszczyński - Marcus Haglind-Sangre (46. Marcin Flis), Marcin Kamiński, Afonso Silva - Żan Rogelj (46. Deni Jurić), Adam Radwański, Jurica Prsir (46. Fabian Hiszpański), Sidnei Tavares (79. Gleb Kuczko), Patryk Kun - Samuel Akere, Olaf Kobacki (67. Dion Gallapeni).