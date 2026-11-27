Piłkarze Rakowa Częstochowa przegrali 1:2 z Piastem Gliwice w spotkaniu 16. kolejki ekstraklasy. Trener gospodarzy Dawid Szwarga przyznał po meczu, że jego zespół zbyt łatwo stracił obie bramki, co zadecydowało o porażce w ostatnim tegorocznym występie w Częstochowie.

Szkoleniowiec Rakowa zauważył, że po raz pierwszy w tym sezonie drużyna rozpoczęła spotkanie w takim samym składzie jak w poprzednim meczu. Według trenera częstochowian niemożliwe jest ciągłe kreowanie tak wielu sytuacji podbramkowych jak w ostatnich, wygranych pojedynkach. Zawodnikom zabrakło przede wszystkim spokoju oraz ostatniego podania w polu karnym rywali.

Dawid Szwarga podsumował to spotkanie:

„Zbyt łatwo straciliśmy dwie bramki. Co prawda, wróciliśmy do gry, po przerwie robiliśmy swoje, uzyskaliśmy kontaktowego gola, ale do remisu już nie udało się doprowadzić. Szkoda, bo liczyłem, że ostatni tegoroczny występ w Częstochowie zakończymy zwycięstwem”.

Zastrzeżenia trenera Piasta Gliwice

Szkoleniowiec gości Daniel Myśliwiec miał uwagi do postawy swojej drużyny, pomimo zdobycia kompletu punktów. Wskazał, że ryzyko utraty wygranej wynikało z nadmiernej pewności siebie jego zawodników.

Daniel Myśliwiec ocenił przebieg gry:

„Pierwsza połowa była bardzo dobra, druga trochę słabsza. Ryzyko utraty korzystnego wyniku wynikało z nadmiernej pewności siebie, stąd też gra częściej toczyła się na naszej połowie boiska. Bardzo cieszy mnie obrona i ostatecznie obronienie korzystnego wyniku. Jednak w drugiej połowie nie wszyscy szli do pressingu, przez co Raków miał swoje szanse”.