Lech Poznań rozgromił Piasta Gliwice. Co zadecydowało o tak wysokim zwycięstwie?

Szybkie bramki w meczu Lech Poznań – Piast Gliwice

Spotkanie pomiędzy Lechem Poznań a Piastem Gliwice w ramach Ekstraklasy zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 3:0. Wynik 2:0 do przerwy świadczył o dominacji poznaniaków w pierwszej połowie meczu. Już w 10. minucie Ali Gholizadeh otworzył wynik spotkania, zdobywając pierwszą bramkę dla swojej drużyny. Trzy minuty później przewaga Lecha została podwojona za sprawą trafienia Pablo Rodrigueza, co znacząco wpłynęło na dalszy przebieg gry.

Druga część meczu również przyniosła emocje, a wynik 3:0 dla Lecha Poznań został ustalony w ostatniej minucie regulaminowego czasu gry. Bramkę na 3:0 zdobył Yannick Agnero, trafiając głową do siatki Piasta. Mecz, który obserwowało 14 638 widzów, sędziował Wojciech Myć z Lublina, utrzymując kontrolę nad dynamicznymi wydarzeniami na boisku.

Jakie roszady kadrowe przeprowadzono w drużynach?

W składzie Lecha Poznań na to spotkanie znaleźli się między innymi Bartosz Mrozek w bramce oraz Robert Gumny i Antonio Milić w obronie. Trener Lecha zdecydował się na kilka zmian, wprowadzając na boisko w drugiej połowie między innymi Patrika Walemarka i Luisa Palmę. W 90+1. minucie Michał Gurgul ustąpił miejsca Joao Moutinho, co było ostatnią zmianą w szeregach gospodarzy.

Piast Gliwice rozpoczął mecz z Frantiskiem Plachem na pozycji bramkarza oraz Patrykiem Dziczkiem i Grzegorzem Tomasiewiczem w pomocy. Goście również dokonali roszad, Michał Chrapek zastąpił Tomasiewicza już po przerwie, a później na boisku pojawili się także Ivan Lima i Leandro Sanca. W trakcie spotkania żółtymi kartkami ukarani zostali zawodnicy Piasta Gliwice: Juande Rivas oraz Michał Chrapek, co mogło wpłynąć na ich dyspozycję.

