Zimowe pasje Igi Świątek

Brązowa medalistka olimpijska z Paryża nigdy nie ukrywała swojej sympatii do narciarstwa alpejskiego. Fani tenisa doskonale wiedzą o jej relacjach z gwiazdami tej dyscypliny, takimi jak Mikaela Shiffrin czy inspirująca Lindsey Vonn. W czwartek Świątek połączyła się wirtualnie ze studiem Eurosportu, gdzie temat pechowego incydentu Vonn stał się pretekstem do szerszej dyskusji. Prowadząca Justyna Kostyra zapytała liderkę rankingu WTA o jej osobiste doświadczenia ze sportami zimowymi.

– Gdy byłam dzieckiem, regularnie jeździliśmy na narty, więc z tym mam największe doświadczenie, choć to było wiele lat temu – przyznała zawodniczka.

W trakcie rozmowy doszło do zabawnej wymiany zdań z Justyną Kowalczyk. Legenda polskich biegów narciarskich zapytała Igę o pływanie kajakiem, nawiązując do przeszłości jej ojca, który był wioślarzem i olimpijczykiem z Seulu. Tenisistka z szacunkiem zwróciła się do mistrzyni per „Pani”, co wyraźnie rozbawiło Kowalczyk. Biegaczka natychmiast poprosiła o przejście na „ty”, rozluźniając atmosferę w studiu.

Opinia o rewelacji igrzysk

Nie mogło zabraknąć wątku dotyczącego największej sensacji tych igrzysk. Kacper Tomasiak swoimi występami w Predazzo, gdzie wywalczył dwa srebra i jeden brąz, skradł serca kibiców. Choć Iga Świątek nie zna skoczka osobiście, pokusiła się o ocenę jego medialnego wizerunku oraz potencjału.

– Nie znamy się, ale oceniając po tym, jak widziałam jego wypowiedzi w social mediach, wydaje mi się, że jest bardzo inteligentny i bardzo dobrze odnajduje się przed kamerą. Życzę mu jak najlepiej. Myślę, że z dobrymi ludźmi wokół, dobrym nastawieniem i pamiętaniem, jaki jest jego priorytet, na pewno sobie poradzi – stwierdziła Świątek.

Zmagania olimpijskie zakończą się w niedzielę, 22 lutego. Transmisje z wydarzeń można śledzić na antenach Eurosportu oraz na platformie HBO Max.