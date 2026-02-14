Ewa Pajor kolejny raz bohaterką. Ile goli ma już na koncie Polka?

Ewa Pajor błyszczy w meczu Barcelony z Eibar

Zawodniczki Barcelony, kontynuując swoją passę zwycięstw, zdominowały mecz z SD Eibar już w pierwszej połowie spotkania. W 14. minucie Ewa Pajor dynamicznie wbiegła w pole karne, otrzymując precyzyjne podanie, które bez wahania zamieniła na bramkę. Strzał z dziesięciu metrów nie dał żadnych szans bramkarce rywali, otwierając wynik meczu na korzyść gospodarzy. To było kluczowe trafienie, które szybko uspokoiło grę Barcelony.

Było to szesnaste trafienie Ewy Pajor w bieżącym sezonie ligowym, co plasuje ją na czele klasyfikacji strzelczyń w hiszpańskiej ekstraklasie. Polka wyprzedza swoją klubową koleżankę, Claudię Pinę, o jedną bramkę, co świadczy o jej niezwykłej skuteczności i formie strzeleckiej. Jej regularność w zdobywaniu goli jest jednym z filarów sukcesu drużyny Barcelony w obecnych rozgrywkach. Wzmacnia to jej pozycję jako jednej z kluczowych zawodniczek zespołu.

Jaka jest pozycja Barcelony w Liga F?

Przed przerwą Barcelona zdołała jeszcze dwukrotnie pokonać bramkarkę rywali, znacząco zwiększając swoją przewagę. Bramki dla katalońskiego klubu zdobyły Claudia Pina oraz Patri Guijarro, ustalając wynik pierwszej połowy na 3:0. W drugiej połowie, dokładnie w 61. minucie, Irene Paredes przypieczętowała zwycięstwo, strzelając czwartego gola dla Barcelony. Ewa Pajor rozegrała całe spotkanie, będąc aktywną uczestniczką wszystkich akcji ofensywnych.

W tabeli hiszpańskiej Liga F, Barcelona utrzymuje zdecydowane prowadzenie z dorobkiem 57 punktów, co świadczy o jej dominacji w rozgrywkach. Drużyna ma obecnie trzynaście punktów przewagi nad Realem Madryt, który swoje spotkanie rozegra w niedzielę. Taka różnica punktowa po 20 kolejkach ligowych podkreśla wyższość Barcelony nad resztą stawki i umacnia jej pozycję jako głównego kandydata do tytułu mistrzowskiego.

