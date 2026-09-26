Polscy siatkarze z mistrzostwem Europy. Historyczny sukces biało-czerwonych

Reprezentacja Polski podtrzymała pasmo sukcesów, sięgając po drugi z rzędu, a trzeci w ogóle tytuł mistrzów Starego Kontynentu po morderczym finale.

W trzymającym w napięciu widowisku we włoskim Mediolanie nasza kadra ograła Francuzów, broniąc mistrzostwa i umacniając status europejskiej potęgi.

Zwycięstwo to nie tylko cenny krążek, ale też pewne miejsce na turnieju olimpijskim w Los Angeles zaplanowanym na 2028 rok.

Zobacz, jak wyglądał finałowy bój i dlaczego polscy gracze zachowali żelazne nerwy w kluczowych momentach!

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Finałowy pojedynek przejdzie do historii jako jedno z najbardziej niezwykłych spotkań reprezentacji. Kadra prowadzona przez Nikolę Grbicia rozegrała we Włoszech potężną bitwę z francuską drużyną, udowadniając swój opanowany charakter. Radość jest ogromna, ponieważ zawodnikom udało się obronić złoto zdobyte trzy lata temu. Polska znów rządzi w Europie.

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Dreszczowiec z mistrzowskim finałem

Decydujący mecz w Mediolanie od pierwszego gwizdka dostarczał niesamowitych wrażeń. Początkowy set wygrany przez biało-czerwonych 31:29 unaocznił wolę walki Polaków, którzy obronili trzy piłki setowe przeciwników przed zakończeniem partii na swoją korzyść.

W kolejnej odsłonie nasi kadrowicze nie zwalniali tempa i gładko rozprawili się z rywalem 25:19. Zespół z Francji próbował jeszcze odpowiedzieć i zwyciężył w trzecim secie 25:20 po zyskaniu bezpiecznej przewagi. Ostatnia runda należała już całkowicie do reprezentacji Polski, która zakończyła mecz zwycięstwem i mogła świętować wyczekiwany puchar.

Trzecie złoto i kwalifikacja na IO

Wydarzenie to ma gigantyczne znaczenie dla polskiego sportu. Zespół nie tylko obronił tytuł, ale też dorzucił trzeci w historii złoty medal z mistrzostw Europy do swojej bogatej kolekcji.

Ten ogromny sukces zagwarantował również występ w nadchodzących igrzyskach olimpijskich, które odbędą się w Los Angeles w 2028 roku. Złoci medaliści wywalczyli przepustkę na najważniejsze zawody sportowe i mogą spokojnie przygotowywać się do kolejnych wyzwań.