Żużlowa GP zakończyła zmagania. Kto przerwał dominację Bartosza Zmarzlika?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-09-26 23:16

Żużlowa GP to elitarna rywalizacja, w której każdego roku wyłaniany jest najlepszy zawodnik globu. Tegoroczna edycja Speedway Grand Prix przyniosła ogromną niespodziankę na najwyższym stopniu podium, zatrzymując niezwykłą, wieloletnią serię zwycięstw reprezentanta Polski.

Żużlowa GP zakończyła zma.jpg
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Motocyklista żużlowy pokonuje zakręt na piaszczystym torze, wzniecając tumany kurzu spod tylnego koła.

Historia cyklu turniejów Speedway Grand Prix

Od 1995 roku mistrz świata w tej dyscyplinie wyłaniany jest w formacie cyklicznym. Wcześniej triumfatora mistrzostw wyłaniał zaledwie jeden finałowy turniej. Pierwszym historycznym zwycięzcą nowej formuły zawodów został utytułowany Duńczyk Hans Nielsen. Przez kolejne dekady system ten na stałe wpisał się w kalendarz najważniejszych imprez motorowych. Stanowi on obecnie najwyższy poziom profesjonalnej rywalizacji o światowy prymat.

Polscy kibice wielokrotnie mieli w tym cyklu powody do ogromnej radości. W 2010 roku po najważniejsze trofeum sięgnął legendarny polski zawodnik Tomasz Gollob. W późniejszych latach na światowych torach w niesamowitym stylu dominował Bartosz Zmarzlik. Polski żużlowiec triumfował w klasyfikacji generalnej w sezonach 2019-2020 oraz nieprzerwanie w latach 2022-2025.

Kto zdobył medale w tym roku?

W bieżącym sezonie najlepszym zawodnikiem całego elitarnego cyklu został Robert Lambert. Brytyjczyk sięgnął po złoty medal po niezwykle zaciętej i wyrównanej rywalizacji na międzynarodowych torach. Bartosz Zmarzlik wywalczył ostatecznie srebrny krążek, tracąc do nowego mistrza zaledwie dwa punkty w końcowej klasyfikacji generalnej. Polak musiał tym samym zadowolić się drugim miejscem na światowym podium. Tegoroczne zmagania dostarczyły kibicom ogromnych sportowych emocji do samego końca.

Trzecie miejsce na podium w końcowym rozrachunku zajął Brady Kurtz. Australijczyk zaprezentował wysoką i stabilną dyspozycję w najważniejszych momentach tegorocznego kalendarza startów. Reprezentant antypodów zdobył wymarzony brązowy medal indywidualnych mistrzostw globu. Przed rokiem ten sam żużlowiec przegrał bezpośrednią rywalizację z polskim reprezentantem różnicą zaledwie jednego punktu. Obecnie zdołał w pełni zasłużenie zapewnić sobie miejsce w pierwszej trójce mistrzostw.

ROLKI