ME siatkarzy. Polska blisko złota, wygrywa z Francją 2:0

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-09-26 23:17

Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn prowadzi z Francją 2:0 w setach w finale mistrzostw Europy. Mecz rozgrywany w Mediolanie zbliża biało-czerwonych do obrony tytułu mistrzowskiego oraz uzyskania awansu na igrzyska olimpijskie.

Dłonie siatkarzy walczących o piłkę nad siatką na hali sportowej. O sukcesach Polaków na ME przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Dłonie siatkarzy walczących o niebiesko-białą piłkę nad siatką na pełnym stadionie.

Zacięty pierwszy set dla Polaków

Spotkanie finałowe mistrzostw Europy w Mediolanie od początku dostarczało wielu emocji. W pierwszej partii zawodnicy trenera Nikoli Grbicia obronili aż trzy setbole, zanim zdołali przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę, wygrywając ostatecznie po niezwykle zaciętej końcówce 31:29.

Druga odsłona meczu miała już zupełnie inny przebieg. Polscy siatkarze przejęli inicjatywę od samego początku i nie dali rywalom szans, gładko pokonując Francuzów 25:19. Wyraźna przewaga na parkiecie przybliżyła obrońców tytułu do końcowego sukcesu.

Stawka meczu to igrzyska

Dla obu drużyn zwycięstwo w finale oznacza coś więcej niż tylko mistrzostwo Starego Kontynentu. Triumfator turnieju zapewni sobie bezpośrednią kwalifikację olimpijską na zbliżające się igrzyska w 2028 roku w Los Angeles. To dodaje rywalizacji dodatkowego ciężaru gatunkowego.

Biało-czerwoni przystąpili do tego turnieju jako obrońcy tytułu, który wywalczyli trzy lata wcześniej. Ewentualne zwycięstwo w trwającym spotkaniu będzie oznaczało zdobycie przez polską reprezentację trzeciego złotego medalu mistrzostw Europy w historii występów na tej imprezie.

ROLKI