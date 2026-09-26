ME siatkarzy. Polska blisko złota, wygrywa z Francją 2:0

Zacięty pierwszy set dla Polaków

Spotkanie finałowe mistrzostw Europy w Mediolanie od początku dostarczało wielu emocji. W pierwszej partii zawodnicy trenera Nikoli Grbicia obronili aż trzy setbole, zanim zdołali przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę, wygrywając ostatecznie po niezwykle zaciętej końcówce 31:29.

Druga odsłona meczu miała już zupełnie inny przebieg. Polscy siatkarze przejęli inicjatywę od samego początku i nie dali rywalom szans, gładko pokonując Francuzów 25:19. Wyraźna przewaga na parkiecie przybliżyła obrońców tytułu do końcowego sukcesu.

Stawka meczu to igrzyska

Dla obu drużyn zwycięstwo w finale oznacza coś więcej niż tylko mistrzostwo Starego Kontynentu. Triumfator turnieju zapewni sobie bezpośrednią kwalifikację olimpijską na zbliżające się igrzyska w 2028 roku w Los Angeles. To dodaje rywalizacji dodatkowego ciężaru gatunkowego.

Biało-czerwoni przystąpili do tego turnieju jako obrońcy tytułu, który wywalczyli trzy lata wcześniej. Ewentualne zwycięstwo w trwającym spotkaniu będzie oznaczało zdobycie przez polską reprezentację trzeciego złotego medalu mistrzostw Europy w historii występów na tej imprezie.