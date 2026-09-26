Robert Lambert indywidualnym mistrzem świata na żużlu. Kto stanął na podium obok Brytyjczyka?

Brytyjski triumf po latach oczekiwań

Robert Lambert osiągnął największy sukces w swojej dotychczasowej karierze, zdobywając pierwszy złoty medal mistrzostw globu. Dzięki znakomitej jeździe wywalczył historyczny tytuł dla swojego kraju, przerywając serię zwycięstw rywali z innych państw. Jest to niezwykle ważne wydarzenie dla brytyjskiego środowiska żużlowego.

Poprzednim reprezentantem Wielkiej Brytanii, który cieszył się z mistrzostwa, był Tai Woffinden. Tamten brytyjski triumf na światowych torach miał miejsce w 2018 roku, co oznaczało dłuższą przerwę w dominacji żużlowców z tego kraju na arenie międzynarodowej.

Zmarzlik ze srebrem. Kto tworzy historię?

Wicemistrzem globu w najnowszej edycji cyklu został Bartosz Zmarzlik. Reprezentant Polski zdobył wcześniej sześć tytułów, wygrywając w czterech poprzednich sezonach z rzędu, co potwierdza jego niesamowitą regularność na najwyższym światowym poziomie.

Zmarzlik otwiera historyczną listę wszech czasów wspólnie z Nowozelandczykiem Ivanem Maugerem i Szwedem Tonym Rickardssonem. Przed erą Zmarzlika po mistrzowskie tytuły sięgnęło dwóch innych Polaków: Jerzy Szczakiel w 1973 roku i Tomasz Gollob w 2010 roku.