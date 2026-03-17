Pogrzeb Magdaleny Majtyki. Mistrz ceremonii ujawnił mało znane fakty z jej przeszłości

Świecki pogrzeb Magdaleny Majtyki

Aktorka znana m.in. z serialu "Na Wspólnej", Magdalena Majtyka, odeszła niespodziewanie w wieku zaledwie 41 lat. Jej ciało znaleziono 6 marca w lesie niedaleko Wrocławia. Wcześniej, przez dwa dni, nikt nie wiedział, gdzie przebywa. Sprawą tajemniczej śmierci wciąż zajmują się śledczy z prokuratury. Ceremonia pogrzebowa odbyła się 17 marca, czyli jedenaście dni po tragicznym odkryciu, na Cmentarzu Komunalnym Grabiszyn we Wrocławiu. Uroczystość, która rozpoczęła się w samo południe, miała charakter świecki. Szczególnie poruszającym momentem było przemówienie prowadzącego ceremonię, który niespodziewanie opowiedział o przeszłości aktorki, ujawniając fakty nieznane szerszemu gronu.

Dla wielu fanów zaskoczeniem mogła być informacja, że Magdalena Majtyka odnosiła sukcesy na polu sportowym. Okazało się, że zmarła aktorka trenowała między innymi akrobatykę, co bardzo przydawało się jej w późniejszej pracy przed kamerą.

"Zanim złożymy urnę Magdy do grobu, spróbujmy teraz przywołać jej postać. Żegnamy dziś kobietę renesansu — aktorkę, tancerkę, akrobatkę, kaskaderkę. Kobietę, która kochała ludzi. Miała ten dar, że ich do siebie przyciągała, a oni dostawali od niej radość i siłę. Była pogodna, uśmiechnięta. I uśmiecha się dziś, patrząc na nas stamtąd, gdzie jest. Mała, drobna kobieta o dobrym sercu. We wspomnieniach najbliższych była artystką od początku, od małego"

– mówił ze wzruszeniem mistrz ceremonii, którego słowa zacytował dziennik "Fakt". Ponadto, jak podaje portal Filmweb, artystka w swojej pracy kaskaderskiej chętnie korzystała z umiejętności zdobytych podczas treningów kick-boxingu, jazdy na łyżwach i zajęć akrobatycznych.

