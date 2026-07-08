Pogrzeb Grzegorza Miętusa. Tłumy pożegnały 33-letniego skoczka. Rodzina zdecydowała się na tradycyjną trumnę

Pogrzeb Grzegorza Miętusa w Dzianiszu. Obecni Kamil Stoch i Apoloniusz Tajner

Uroczystości pogrzebowe Grzegorza Miętusa rozpoczęły się o godzinie 13:00 mszą żałobną w kościele w Dzianiszu. Pół godziny wcześniej zgromadzeni wzięli udział w specjalnej modlitwie różańcowej w intencji zmarłego. W pożegnaniu byłego zawodnika i szkoleniowca Polskiego Związku Narciarskiego wzięli udział znani przedstawiciele świata sportu, w tym Kamil Stoch, Apoloniusz Tajner oraz Andrzej Stękała. Szczegóły dotyczące pogrzebu Grzegorza Miętusa zostały wcześniej udostępnione przez jego rodzinę w oficjalnym nekrologu.

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Odszedłeś tak nagle, że ani uwierzyć, ani się pogodzić. Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że dnia 4 lipca 2026 r. zmarł nagle przeżywszy lat 33 Nasz Ukochany Tatuś, Mąż, Syn, Brat, Wnuk, Szwagier, Zięć, Wujek, Chrzestny Ojciec i Kuzyn - brzmiał nekrolog

Najbliżsi zmarłego sportowca postawili na tradycyjny pochówek. Mimo że podczas ostatnich pożegnań znanych osobistości coraz częściej wykorzystywane są urny, podczas pogrzebu Grzegorza Miętusa użyto klasycznej trumny. Poruszające ujęcia z tej smutnej uroczystości można obejrzeć w przygotowanej przez nas galerii.

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Grzegorz Miętus odszedł w sobotę, 4 lipca. Zarówno jako zawodnik, jak i trener, był uważany za postać o ogromnym potencjale. Mając zaledwie 17 lat, zdołał już zapisać na swoim koncie punkty w Pucharze Świata, jednak później jego sportowy rozwój uległ spowolnieniu. W rozmowie z „Super Expressem” Jakub Kot, który wspólnie z Miętusem wywalczył brązowy medal drużynowo na mistrzostwach świata juniorów, przyznał, że zmarły osiągnął dużo, ale jego możliwości pozwalały na znacznie więcej, a same wyniki nie do końca odzwierciedlały jego talent. Dodał również, że to wielka strata, iż Miętus tak szybko zakończył karierę zawodniczą i skupił się na pracy szkoleniowej.