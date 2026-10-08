Piotr Zieliński dołączył do piłkarskiej elity! Znalazł się w gronie z legendami

Piotr Zieliński doceniony jak najwięksi. Ronaldo, Figo i Maldini w jednym szeregu z Polakiem

Polska piłka nie daje nam ostatnio wielu powodów do radości, a Liga Narodów obnażyła nasze słabości. Zamiast planowanych ośmiu punktów, udało się zdobyć zaledwie cztery. Nawet Piotr Zieliński, czołowy gracz Interu Mediolan, nie zdołał uratować sytuacji, choć jego przepiękne trafienie w starciu z Rumunią na długo zapadnie w pamięć. Po powrocie do klubu pomocnik otrzymał jednak znakomitą wiadomość. Dołączył do zaszczytnego grona laureatów prestiżowej nagrody. Obok niego na liście triumfatorów widnieją takie nazwiska jak Luis Figo, brazylijski Ronaldo, Paolo Maldini, Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon czy Ricardo Kaka. Warto wspomnieć, że to nie jedyny pozytywny polski akcent – niedawno Oskar Pietuszewski został uznany za najbardziej obiecującego gracza do lat 20 poza czołowymi ligami Europy.

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Włoska nagroda dla Zielińskiego. Przemowa gwiazdy Interu Mediolan

Wyróżnienie, które trafiło w ręce Piotra Zielińskiego, to Gentleman Award. Jak wyjaśnia znany włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio, to nagroda wręczana od trzech dekad zawodnikom, którzy w minionym sezonie zaprezentowali najwyższe standardy fair play, uczciwość oraz sportowego ducha. Reprezentant Polski odebrał statuetkę podczas specjalnej gali, na której wygłosił krótkie przemówienie.

Polski piłkarz wykorzystał tę okazję, by podsumować dotychczasowe występy "Nerazzurrich" i odnieść się do dziewięciu spotkań zaplanowanych przed kolejną przerwą na mecze reprezentacji. "W tych dziewięciu meczach chcemy grać tak, jak potrafimy, i wygrać jak najwięcej spotkań"

– przekazał za pośrednictwem Gianluki Di Marzio włoski reporter. Trzeba przyznać, że to ogromne osiągnięcie i wspaniały moment dla polskiego futbolu.

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