Pies przerwał świętowanie Igi Świątek. Nagranie z kortu w Toronto hitem sieci

Reprezentantka Polski w doskonałej formie przypieczętowała swój sukces na kanadyjskich kortach. W decydującym starciu rozprawiła się z Jeleną Rybakiną w dwóch setach 6:2, 6:3, a cała rywalizacja zakończyła się po zaledwie siedemdziesięciu czterech minutach gry. Zawodniczka odniosła tym samym pierwsze zwycięstwo w cyklu WTA od ubiegłorocznych zmagań w stolicy Korei Południowej.

Iga 🤝 ElwayThe best part of the championship celebration 🐶📹 @/nbotoronto | IG pic.twitter.com/SBGchSw5pi— iga archive ✦ (@igaswiarchive) August 14, 2026

Kiedy oficjalna część wydarzenia dobiegła końca, triumfatorka nie opuściła od razu sportowej areny, gdzie zorganizowano dla niej dość nietypową atrakcję. Obok tenisistki pojawił się słynny pies o imieniu Elway, który stanowi nieodłączny element kanadyjskich rozgrywek od wielu lat. W przeszłości ten sam czworonóg towarzyszył po finałowych zmaganiach takim gwiazdom sportu jak Jessica Pegula czy Jannik Sinner.

Gospodarze zawodów udostępnili w internecie materiał wideo z tego uroczego spotkania. Uradowana zawodniczka z uśmiechem na twarzy robiła sobie pamiątkowe fotografie ze zwierzakiem, a po chwili postanowiła zachęcić go do aktywności. W tym celu wyjęła ze swojego ekwipunku żółte piłki i rzuciła je w kierunku leżącego czworonoga.

Przy okazji wielkiego sukcesu najlepsza polska rakieta zdecydowała się również na stanowczy apel skierowany do internetowych hejterów, w którym nie zamierzała w żaden sposób łagodzić swojego przekazu dotyczącego negatywnych komentarzy.

Rzucone zabawki nie wywołały u czworonoga najmniejszego entuzjazmu. Zwierzak twardo leżał na nawierzchni i absolutnie nie miał w planach jakiejkolwiek zmiany pozycji w tym momencie. Tenisistka skwitowała tę bierność szczerym śmiechem, po czym z pełną bezradnością rozłożyła ramiona.

Krótkie wideo prezentujące tę komiczną sytuację w błyskawicznym tempie obiegło platformy społecznościowe. Zwyciężczyni całych zawodów doczekała się bardzo wielu pamiątkowych materiałów w towarzystwie swojego włochatego sympatyka, co ucieszyło internautów.