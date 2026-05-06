Nie żyje 15-letnia Lena Wojtaszek. Ojciec zawodniczki zabrał głos. "Walczyliśmy"

- Polski sport okrył się żałobą po stracie piętnastoletniej Leny Wojtaszek, niezwykle obiecującej zawodniczki taekwondo.
- Z relacji ojca nastolatki wynika, że dziewczyna toczyła trudną batalię z depresją, a bliscy robili wszystko, by jej pomóc.
- Opublikowany przez niego w sieci wpis stanowi dramatyczny apel o to, by nie ignorować cichych dramatów, z jakimi mierzy się młodzież.
O śmierci Leny Wojtaszek powiadomiła Polska Federacja Taekwon-do. Stosowny komunikat w tej sprawie pojawił się na profilu organizacji na Facebooku. 15-latka rozwijała swoje umiejętności w szeregach klubu OKSW Nysa, gdzie jej szkoleniowcem był Marek Wyka.
Z nieopisanym bólem i żalem informujemy, że odeszła od nas Lena Wojtaszek, 1.dan, wychowanka trenera Marka Wyki (OKSW Nysa). Miała zaledwie 15 lat... Pogrzeb Leny 6 maja o godzinie 12.00 w Świdnicy. Nie potrafimy w chwili obecnej napisać nic więcej, ponieważ szok jest przeogromny... Spoczywaj w pokoju - czytamy w komunikacie.
Ojciec Leny Wojtaszek pożegnał córkę. Zdradził prawdę o jej walce z depresją
Informację o odejściu młodej sportsmenki przekazał pod koniec kwietnia jej tata. Krzysztof Wojtaszek opublikował na Facebooku łamiący serce wpis, w którym pożegnał swoje dziecko. Mężczyzna zdradził, że obiecująca wojowniczka cierpiała na depresję.
Odeszła moja córka Lena Wojtaszek mając tylko 15 lat. Jest moim zwariowanym kolorowym ptakiem o cudownym zapachu, uśmiechu. Każdy jej przytulas sprawiał, że nic innego nie miało znaczenia. Tato patrz, tato czytaj, żółte auto, berek. Wzięła ją w swoje ramiona i już jej nie wypuściła. Walczyła, my walczyliśmy. Nie jedną, nie dwie bitwy wygraliśmy. Wygranych bitew nie liczyłem. Byłem przekonany, że lecimy już w dobrym kierunku i uderzyła... Najmocniej jak mogła. Depresja. Nie pytajcie jak, to nie ma znaczenia. Depresja zbiera na różne sposoby. Łatwogang robi wspaniałą robotę. Tylko nie zapominajcie o dzieciakach z depresją one przegrywają walkę ze swoimi myślami do których nikogo nie chcą dopuścić. Kocham i będę kochał.
Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam! Jeżeli przeżywasz trudności i walczysz z depresją pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych: 800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym 800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych
112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia