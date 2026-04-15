Robert Lewandowski żegna się z Ligą Mistrzów? Trzy możliwe ścieżki dla kapitana kadry

Klub z Katalonii zakończył zmagania w Lidze Mistrzów, co stanowi potężny cios dla polskiego snajpera.

Dziennikarze i eksperci zastanawiają się, czy kapitan biało-czerwonych kiedykolwiek jeszcze wybiegnie na murawę w tych prestiżowych rozgrywkach.

Dalsze losy zawodnika można sprowadzić do trzech opcji: kontynuacja gry w czołowym zespole na Starym Kontynencie, lukratywny kontrakt na Bliskim Wschodzie lub najmniej optymistyczne rozwiązanie.

Bez względu na ostateczny wybór, napastnik zapisał się w historii turnieju wybitnymi statystykami.

Dramatyczny bój z Atletico Madryt. Krew na murawie i łzy Roberta Lewandowskiego

Rewanżowe starcie z ekipą z Madrytu dostarczyło kibicom gigantycznych emocji. Katalończycy ruszyli do ofensywy i błyskawicznie zniwelowali straty, jednak na boisku doszło do dramatycznych scen. W wyniku ostrego starcia z bramkarzem rywali, Fermin Lopez zalał się krwią i wymagał pilnej pomocy sztabu medycznego. Polski napastnik pojawił się na placu gry jako rezerwowy, ale nie zdołał odwrócić losów rywalizacji. Po ostatnim gwizdku sędziego snajper nie potrafił ukryć ogromnego smutku.

8

- To boli bardziej, niż można wyrazić słowami – napisał w mediach społecznościowych.

QUIZ. Czy naprawdę wiesz wszystko o rodzinie Lewandowskich? W tym quizie schody zaczynają się od 7 pytania! Pytanie 1 z 10 Jak ma na imię mama Roberta Lewandowskiego? Alicja Stefania Henryka Iwona Następne pytanie

Jaka przyszłość czeka napastnika FC Barcelony? Trzy scenariusze

Porażka w europejskich pucharach wywołała lawinę pytań o dalsze kroki reprezentanta Polski. Jego umowa z katalońskim klubem zbliża się do końca, a na stole leżą trzy całkowicie odmienne opcje. Pierwsza zakłada pozostanie w Europie, gdzie mógłby walczyć o najwyższe cele w barwach obecnej drużyny lub innego giganta, takiego jak chociażby AC Milan. Druga to przeprowadzka do Arabii Saudyjskiej, co wiązałoby się z astronomicznymi zarobkami, ale jednocześnie oznaczało definitywny koniec występów w Lidze Mistrzów. Trzecia droga to wariant zdecydowanie najbardziej pesymistyczny, o czym szczegółowo opowiadam w materiale wideo.

Robert Lewandowski zostawia po sobie niezwykłe liczby. Prawdziwa legenda

Niezależnie od tego, jak potoczą się jego dalsze losy, snajper już na zawsze pozostanie ikoną najważniejszych europejskich rozgrywek. Jeśli mecz z Atletico był jego pożegnaniem z turniejem, zostawia po sobie fenomenalne statystyki. W 144 rozegranych spotkaniach zdobył aż 109 bramek. W całej historii rywalizacji o Puchar Europy skuteczniejsi byli od niego wyłącznie Lionel Messi oraz Cristiano Ronaldo.