Nieznane zdjęcia Nawrockiego z Pacquiao! Z ringu prosto za kulisy

Trening bokserski z udziałem prezydenta Nawrockiego i Manny'ego Pacquiao

Ostatnimi czasy o polskim prezydencie zrobiło się głośno na świecie, ale nie z powodu decyzji politycznych, lecz za sprawą sportu. Karol Nawrocki złożył bowiem wizytę w sali treningowej Manny'ego Pacquiao, słynnego boksera i wielokrotnego mistrza świata. Zrobił to dość nieoczekiwanie, wchodząc do ringu w eleganckich butach. Choć jego stopy zdobiły lakierki, prezydent wyprowadzał potężne uderzenia i wykazał się dobrą techniką. Mimo to, sportowe wyczyny prezydenta spotkały się z negatywnym odbiorem ze strony przedstawicieli obozu rządzącego.

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To jest jednak kompromitacja, wstyd i dziadostwo. Prezydent Polski leci z oficjalną wizytą do Republiki Filipin i chętnie dałby komuś w mordę. Boże, widzisz i nie grzmisz!

Taki komentarz wygłosił Tomasz Trela, reprezentujący Lewicę. Odmienne zdanie na temat wizyty zaprezentował sam gospodarz spotkania – Manny Pacquiao.

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Takie słowa zamieścił na swoim facebookowym profilu utytułowany pięściarz. Jak widać na zdjęciach dokumentujących spotkanie także poza salą bokserską, między prezydentem Polski a legendą ringu nawiązała się nić porozumienia. Fotografie z samej wymiany ciosów wydają się zaledwie wstępem do materiałów ukazujących kuluarowe rozmowy obu panów.

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Prezydencka pasja w ringu i poza nim

Wcześniejsze kadry ograniczały się do ujęć prezydenta w akcji, podczas treningu z filipińskim mistrzem. Najnowsze zdjęcia ukazują spotkanie obu mężczyzn z bardziej prywatnej perspektywy. Panowie ewidentnie czuli się dobrze w swoim towarzystwie. Boks jest dla polskiego prezydenta wielką pasją. W przeszłości Karol Nawrocki sam trenował ten sport, a obecnie często pojawia się na widowni bokserskich wydarzeń. Jednym z nich była gala Rocky Boxing Night zorganizowana 3 października w Koszalinie, gdzie swój pojedynek stoczył zaprzyjaźniony z prezydentem Kacper Meyna.

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