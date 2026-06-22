Niemiecki as zdetronizowany. Historyczny wyczyn Messiego na mundialu 2026

Lionel Messi zdominował zestawienie najskuteczniejszych strzelców w historii mistrzostw świata, stając się samodzielnym liderem klasyfikacji wszech czasów.

Zawodnik z Ameryki Południowej, uczestniczący w swoim szóstym turnieju tej rangi, zgromadził dotąd 18 bramek, detronizując tym samym Miroslava Klose, który zdobył ich 16.

W niemieckich mediach były snajper reprezentacji Niemiec przyznał, że ustanowienie nowego rekordu było kwestią czasu.

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Jeszcze podczas poprzedniego czempionatu Miroslav Klose nie musiał drżeć o status najskuteczniejszego snajpera, jednak to właśnie wówczas Leo Messi zaczął rozwiewać resztki wątpliwości, kto zasługuje na miano futbolowego arcymistrza wszech czasów. W trakcie katarskiego turnieju walnie przyczynił się do wywalczenia przez Albicelestes mistrzowskiego tytułu, notując 7 trafień (sposobu nie znalazł tylko na polskiego golkipera). Po upływie czterech lat, mając na karku niemal 39 wiosen, wciąż olśniewa kibiców na boiskach, kontynuując swoją niezwykłą dyspozycję. W pierwszych dwóch potyczkach MŚ 2026 przeciwko Algierczykom i Austriakom pięciokrotnie umieszczał piłkę w siatce, co wystarczyło, by na szczycie strzeleckiej tabeli wszech czasów zmienić wybitnego Niemca polskiego pochodzenia.

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Począwszy od 22 czerwca, Leo Messi dzierży mundialowe rekordy nie tylko w liczbie zdobytych bramek (18 goli), ale również rozegranych spotkań, których na swoim koncie zapisał 28. Ponadto wspólnie z Cristiano Ronaldo w liczbie zaliczonych turniejów rangi mistrzostw świata, mając ich sześć. Triumfy nad zespołami z Algierii (3:0) i Austrii (2:0) dały argentyńskiej drużynie przepustkę do dalszej fazy rozgrywek. Zanim jednak to nastąpi, czeka ich jeszcze konfrontacja z Jordanią, co otwiera przed kapitanem Albicelestes szansę na dodatkowe polepszenie swojego fenomenalnego bilansu bramkowego.

To jest w porządku, ten rekord i tak prędzej czy później musiał zostać pobity, i nie mam nic przeciwko, że zrobił to Messi. Jestem i zawsze byłem jego wielkim fanem - przyznał na gorąco Miroslav Klose na łamach „Sueddeutsche Zeitung”.

Najskuteczniejszy na MŚ gracz niemieckiej kadry, błyszczący na turniejach od 2002 do 2014 roku, nie kryje satysfakcji, że to właśnie argentyński wirtuoz zdołał go zdetronizować, w pełni akceptując taki obrót spraw.

- Lionel Messi to moim zdaniem najlepszy piłkarz wszech czasów! Gratulacje, mistrzu! - dodał urodzony w Opolu napastnik.