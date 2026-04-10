Nie żyje Jacek Magiera. Prezes PZPN zamieścił poruszający wpis po śmierci trenera

Nagła śmierć Jacka Magiery podczas porannego biegu

Dramat rozegrał się w piątek o poranku. Według doniesień medialnych Jacek Magiera zasłabł podczas rutynowego treningu biegowego. Mężczyzna został przetransportowany do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, ale wysiłki lekarzy nie przyniosły skutku. Niespodziewane odejście 49-letniego szkoleniowca wywołało olbrzymi wstrząs w całym polskim futbolu, który w jednej chwili stracił wybitnego eksperta i powszechnie szanowaną postać.

Cezary Kulesza reaguje na śmierć szkoleniowca kadry

Tragiczną informację o stracie asystenta selekcjonera Biało-Czerwonych przekazał w oficjalnym komunikacie PZPN. Do zaistniałej sytuacji odniósł się również szef związku, Cezary Kulesza, który za pośrednictwem mediów społecznościowych opublikował osobisty wpis poświęcony pamięci zmarłego współpracownika.

„Z wielkim smutkiem i niedowierzaniem przyjąłem informację o śmierci Jacka Magiery. Trudno znaleźć właściwe słowa w obliczu tak nagłej i zupełnie niespodziewanej straty. Jacek był wyjątkowym piłkarzem, świetnym trenerem, ale przede wszystkim bardzo dobrym człowiekiem, na którym zawsze można było polegać. Pragnę złożyć wyrazy współczucia rodzinie i bliskim. Jednocześnie apeluję do mediów oraz wszystkich komentujących o uszanowanie prywatności pogrążonej w żałobie rodziny”

Oświadczenie prezesa PZPN doskonale obrazuje, jak ogromnym ciosem dla całej krajowej piłki jest nagła utrata tak zasłużonego trenera. Jego bezpośrednia prośba o zachowanie dyskrecji w tym bolesnym czasie stanowi dowód głębokiego szacunku, jakim powszechnie darzono zmarłego oraz jego najbliższą rodzinę.

Sukcesy Jacka Magiery w Legii Warszawa i Rakowie

Urodzony 1 stycznia 1977 roku w Częstochowie Jacek Magiera stawiał pierwsze sportowe kroki w Rakowie, gdzie w 1995 roku zaliczył debiut na boiskach najwyższej klasy rozgrywkowej. Jego potencjał szybko przykuł uwagę Legii Warszawa, do której przeniósł się w 1997 roku. W stołecznych barwach wystąpił w 176 spotkaniach ligowych, sięgając z zespołem m.in. po dwa mistrzostwa kraju (2002, 2006), a także Puchar Polski (1997), Superpuchar Polski (1997) oraz Puchar Ligi Polskiej (2002).

Praca trenerska. Od asystenta po Śląsk Wrocław

Po zawieszeniu butów na kołku w 2006 roku, Magiera płynnie przeszedł do pracy szkoleniowej. Przez długi czas pełnił funkcję asystenta w sztabie warszawskiej Legii, gromadząc cenne doświadczenie u boku takich trenerów jak Jan Urban czy Maciej Skorża. Następnie sprawdził się jako pierwszy szkoleniowiec w Zagłębiu Sosnowiec, by w 2016 roku triumfalnie powrócić na ławkę trenerską Legii w głównej roli. Prowadził stołeczny zespół w Lidze Mistrzów i świętował mistrzostwo Polski w kampanii 2016/2017. W kolejnych latach z powodzeniem prowadził młodzieżowe reprezentacje Polski. Jego ostatnim miejscem zatrudnienia w piłce klubowej był Śląsk Wrocław, z którym w sezonie 2023/2024 zdobył wicemistrzostwo, by w lipcu 2025 roku dołączyć do sztabu szkoleniowego Jana Urbana w reprezentacji.

