Pożar w Szpitalu Rydygiera w Krakowie. Ewakuowano 38 osób

Pożar w Szpitalu Rydygiera na 10. piętrze

Zgłoszenie o pożarze w krakowskim Szpitalu Rydygiera wpłynęło 6 października 2026 roku przed godz. 1 w nocy. Ogień pojawił się w jednej z sal oddziału chorób wewnętrznych na 10. piętrze budynku. Na miejsce wysłano służby ratunkowe. Pożar zagrażał zdrowiu i życiu pacjentów.

Ewakuacja 38 osób ze Szpitala Rydygiera w Krakowie

Strażacy i policjanci, wspierani przez personel szpitala, ewakuowali 38 osób i udzielili im niezbędnej pomocy. Szczególnie trudna była ewakuacja pacjentów, którzy nie mogli samodzielnie się poruszać. Wymagali natychmiastowej pomocy i przeniesienia do bezpiecznej części szpitala.

Podziękowania dla policjantów za pomoc w ewakuacji

W akcji uczestniczyli m.in. sierż. szt. Kamil Skrzyniarz, post. Sebastian Sztorc i podkom. Zbigniew Adamski. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, st. bryg. dr inż. Arkadiusz Kielin, wyraził szczególne uznanie dla Kamila Skrzyniarza i Sebastiana Sztorca za ich postawę podczas akcji. Komendant Miejski Policji w Krakowie również pogratulował funkcjonariuszom zaangażowania w ratowanie zdrowia i życia pacjentów.

Źródło: Policja.pl