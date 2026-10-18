PGE Budowlani Łódź pokonali UNI Opole. Zaskakujący zwrot akcji

Emocjonujący pojedynek w Opolu

Spotkanie pomiędzy UNI Opole a PGE Budowlani Łódź dostarczyło kibicom wielu emocji. Mecz zakończył się wynikiem 1:3 dla drużyny z Łodzi, a poszczególne sety kończyły się rezultatami: 25:22, 25:27, 18:25 oraz 25:27. Gospodynie rozpoczęły od mocnego uderzenia, wygrywając pierwszą partię, jednak w kolejnych musiały uznać wyższość rywalek.

Druga i czwarta odsłona spotkania były niezwykle wyrównane. Obie te partie zakończyły się grą na przewagi, co świadczy o zaciętej rywalizacji. Ostatecznie więcej zimnej krwi zachowały zawodniczki z Łodzi, przechylając szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Kto wystąpił na parkiecie

W barwach UNI Opole na boisku zaprezentowały się: Gabriela Makarowska-Kulej, Andriana Pawłyk, Natalia Kecher, Katarzyna Zaroślińska-Król, Sydney Palazzolo oraz Vasja Filipović. Funkcję libero pełniła Klaudia Łyduch, a na zmiany wchodziły Iga Kępa i Daria Wieczorek. Drużyna walczyła ambitnie, ale to nie wystarczyło do zdobycia punktów w tym meczu.

Dla PGE Budowlanych Łódź zagrały: Katarzyna Wenerska, Rodica Buterez, Joanna Lelonkiewicz, Maja Storck, Martyna Grajber-Nowakowska i Sasa Planinsec. Na pozycji libero zagrała Justyna Łysiak, wspierana przez rezerwowe: Iunę Zadorojnai, Nadię Siudę oraz Aleksandrę Kazałę. Dzięki dobrej grze zespołowej gościnie wywiozły cenne punkty z Opola.