Włoska liga koszykarzy. Dobry występ Olejniczaka, ale co z wynikiem

Dobra forma w przegranym meczu

Reprezentant Polski Dominik Olejniczak zdobył 12 punktów i zanotował osiem zbiórek w meczu 4. kolejki włoskiej ligi koszykarzy. Niestety, jego drużyna Derthona Tortona przegrała przed własną publicznością z Maxima Roma 75:89. Polakowi niewiele zabrakło do skompletowania double-double.

Pochodzący z Torunia 30-letni zawodnik rozpoczął spotkanie w pierwszej piątce i spędził na parkiecie 24 minuty. Wykorzystał pięć z siedmiu prób za dwa punkty oraz oba rzuty wolne. To przełożyło się na wskaźnik efektywności wynoszący 18, co było drugim wynikiem w zespole z Piemontu.

Słaby start sezonu Tortony

Najlepszy wskaźnik efektywności w zespole z Tortony osiągnął Karim Jallow (19). Niemiecki koszykarz z gambijskimi korzeniami zdobył 15 punktów, stając się najskuteczniejszym zawodnikiem swojej drużyny.

To drugi z rzędu sezon Dominika Olejniczaka w barwach Bertram Derthona na włoskich parkietach. Wcześniej przez cztery lata grał w lidze francuskiej. Jego obecna drużyna słabo rozpoczęła sezon, notując bilans 1-3 i zajmując 14. miejsce w tabeli. Liderem rozgrywek pozostaje Virtus Bolonia, który wygrał wszystkie dotychczasowe mecze.