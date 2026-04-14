Lamine Yamal ma nową partnerkę. Gwiazdor Barcelony spotyka się z przyjaciółką swojej byłej

2026-04-14 13:42

Hiszpańska prasa rozpisuje się o nowym związku Lamine Yamala. Niespełna po zakończeniu relacji z wokalistką Nicki Nicole, piłkarz FC Barcelony miał związać się z brytyjską modelką. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że nowa wybranka sportowca to bliska znajoma jego poprzedniej partnerki. Kibice zastanawiają się, czy Lily Rowland pojawi się na dzisiejszym starciu Ligi Mistrzów pomiędzy Atletico a Barceloną.

Lily Rowland - dziewczyna Lamine'a Yamala
Życie miłosne gracza FC Barcelony

  • Hiszpańscy dziennikarze uważnie śledzą życie prywatne Lamine Yamala, głośno informując o jego kolejnej relacji uczuciowej.
  • Nową partnerką piłkarza ma być 21-letnia brytyjska influencerka Lily Rowland, która w przeszłości utrzymywała bliskie relacje z jego byłą dziewczyną.
  • Poszlaki wskazują na początek medialnego związku, a w sieci pojawia się coraz więcej informacji na temat zjawiskowej modelki.

Emocje po rozpadzie związku Lamine Yamala oraz piosenkarki Nicki Nicole jeszcze nie opadły, a na Półwyspie Iberyjskim już mówi się o kolejnej relacji sportowca. Według doniesień hiszpańskich mediów zawodnik Barcelony spotyka się obecnie z brytyjską influencerką, która do niedawna należała do grona najbliższych znajomych jego byłej partnerki. Urodziwa blondynka błyskawicznie przykuła uwagę internautów, którzy bacznie śledzą jej aktywność w internecie i publikowane fotografie.

Lamine Yamal spotyka się z modelką. Kim jest Lily Rowland?

Główną bohaterką medialnych spekulacji jest 21-letnia Lily Rowland. Profil brytyjskiej modelki na Instagramie obserwuje obecnie ponad milion użytkowników. Dziennikarka Anna Gurguí jako pierwsza połączyła fakty i zasugerowała romantyczną relację tej dwójki. Wskazówek potwierdzających ten romans jest sporo, a należą do nich między innymi regularne wizyty Brytyjki na meczach FC Barcelony oraz wzajemne polubienia wpisów w mediach społecznościowych przez nią i piłkarza. Największe kontrowersje budzi jednak dawna zażyłość nowej sympatii z poprzednią partnerką utalentowanego gracza.

Nicki Nicole zrywa kontakt z nową partnerką Lamine Yamala

Z ustaleń hiszpańskiej prasy wynika, że stosunki pomiędzy Lily Rowland a piosenkarką Nicki Nicole uległy drastycznemu pogorszeniu. Zaledwie kilkanaście dni temu dawne przyjaciółki przestały wzajemnie śledzić swoje konta na Instagramie. W dzisiejszych realiach internetowego show-biznesu taki krok jest zazwyczaj równoznaczny z jawnym konfliktem i definitywnym zerwaniem znajomości.

Mimo braku oficjalnego oświadczenia, cała sytuacja wpisuje się w dotychczasowe decyzje uczuciowe młodego zawodnika. Wiele wskazuje na to, że starsza o dwa lata modelka z Wielkiej Brytanii na dobre zagościła w życiu jednego z najbardziej perspektywicznych piłkarzy na świecie. Fani z niecierpliwością czekają na moment, w którym zakochani postanowią publicznie potwierdzić krążące w sieci informacje o ich związku.

