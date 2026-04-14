Lamine Yamal ma nową partnerkę. Gwiazdor Barcelony spotyka się z przyjaciółką swojej byłej

Życie miłosne gracza FC Barcelony

Hiszpańscy dziennikarze uważnie śledzą życie prywatne Lamine Yamala, głośno informując o jego kolejnej relacji uczuciowej.

Nową partnerką piłkarza ma być 21-letnia brytyjska influencerka Lily Rowland, która w przeszłości utrzymywała bliskie relacje z jego byłą dziewczyną.

Poszlaki wskazują na początek medialnego związku, a w sieci pojawia się coraz więcej informacji na temat zjawiskowej modelki.

Emocje po rozpadzie związku Lamine Yamala oraz piosenkarki Nicki Nicole jeszcze nie opadły, a na Półwyspie Iberyjskim już mówi się o kolejnej relacji sportowca. Według doniesień hiszpańskich mediów zawodnik Barcelony spotyka się obecnie z brytyjską influencerką, która do niedawna należała do grona najbliższych znajomych jego byłej partnerki. Urodziwa blondynka błyskawicznie przykuła uwagę internautów, którzy bacznie śledzą jej aktywność w internecie i publikowane fotografie.

Przeczytaj także: Szwedka zachwyciła kibiców we Włoszech. To nowa "najseksowniejsza piłkarka świata"?

Lamine Yamal spotyka się z modelką. Kim jest Lily Rowland?

Główną bohaterką medialnych spekulacji jest 21-letnia Lily Rowland. Profil brytyjskiej modelki na Instagramie obserwuje obecnie ponad milion użytkowników. Dziennikarka Anna Gurguí jako pierwsza połączyła fakty i zasugerowała romantyczną relację tej dwójki. Wskazówek potwierdzających ten romans jest sporo, a należą do nich między innymi regularne wizyty Brytyjki na meczach FC Barcelony oraz wzajemne polubienia wpisów w mediach społecznościowych przez nią i piłkarza. Największe kontrowersje budzi jednak dawna zażyłość nowej sympatii z poprzednią partnerką utalentowanego gracza.

Zobacz też: Gamou Fall bryluje w programie Polsatu. Wzrok widzów przyciąga jednak jego znana partnerka

Nicki Nicole zrywa kontakt z nową partnerką Lamine Yamala

Z ustaleń hiszpańskiej prasy wynika, że stosunki pomiędzy Lily Rowland a piosenkarką Nicki Nicole uległy drastycznemu pogorszeniu. Zaledwie kilkanaście dni temu dawne przyjaciółki przestały wzajemnie śledzić swoje konta na Instagramie. W dzisiejszych realiach internetowego show-biznesu taki krok jest zazwyczaj równoznaczny z jawnym konfliktem i definitywnym zerwaniem znajomości.

Mimo braku oficjalnego oświadczenia, cała sytuacja wpisuje się w dotychczasowe decyzje uczuciowe młodego zawodnika. Wiele wskazuje na to, że starsza o dwa lata modelka z Wielkiej Brytanii na dobre zagościła w życiu jednego z najbardziej perspektywicznych piłkarzy na świecie. Fani z niecierpliwością czekają na moment, w którym zakochani postanowią publicznie potwierdzić krążące w sieci informacje o ich związku.