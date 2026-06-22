MŚ 2026 Urugwaj – Republika Zielonego Przylądka. Sensacyjny remis w Miami

Historyczny gol na MŚ 2026

Urugwajczycy rozpoczęli spotkanie z dużą energią, mocno pressując przeciwnika, ale debiutanci dobrze znieśli ten napór. W 21. minucie Kevin Lenini zdobył pierwszą w historii bramkę dla Republiki Zielonego Przylądka na mistrzostwach świata. Zawodnik trafił bezpośrednio z rzutu wolnego, wykorzystując złe ustawienie muru urugwajskiego, przez który przeleciała piłka.

Drużyna prowadzona przez trenera Marcelo Bielsę starała się szybko odrobić straty, atakując początkowo dość nieporadnie. Szczęście uśmiechnęło się do nich w 44. minucie, kiedy Maximiliano Araujo skierował piłkę do bramki z bliskiej odległości po niefortunnym odbiciu futbolówki od obrońcy i słupka. Tuż przed przerwą, w szóstej minucie doliczonego czasu gry, Agustin Canobbio wyprowadził Urugwaj na prowadzenie po precyzyjnym zgraniu głową przez Araujo.

Błędy obrońców Urugwaju zadecydowały o wyniku?

Po przerwie afrykański zespół nie złożył broni i długimi fragmentami rywalizował z bardziej utytułowanym przeciwnikiem jak równy z równym. W 61. minucie defensywa Urugwaju popełniła serię fatalnych błędów. Helio Varela przechwycił niedokładne podanie z autu i umieścił piłkę w pustej bramce, ponieważ urugwajski golkiper wybiegł z niej, bezskutecznie próbując naprawić pomyłkę swojego kolegi z drużyny.

Do końca spotkania piłkarze z Ameryki Południowej dłużej utrzymywali się przy piłce, ale nie potrafili stworzyć groźnych okazji strzeleckich. Federico Valverde uderzał z rzutu wolnego z około 17 metrów, jednak posłał piłkę nad poprzeczką. W ostatniej kolejce spotkań zaplanowanej na 26 czerwca, Republika Zielonego Przylądka zagra z Arabią Saudyjską, a Urugwaj zmierzy się z Hiszpanią. Mecz, który sędziował Norweg Espen Eskas, obejrzało z trybun 64 003 widzów.