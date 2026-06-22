MŚ 2026. Reprezentacja Norwegii zagra w czarnych strojach przeciwko Senegalowi

Spis treści
Nowe stroje dla mrocznych Wikingów na MŚ 2026
Jak podaje „Dagbladet”, pomysł czarnych strojów zyskał uznanie FIFA. Senegal, jako gospodarz meczu, wystąpi w bieli, co zapewni doskonały kontrast podczas transmisji telewizyjnej z MŚ w USA, Kanadzie i Meksyku.
Norweska federacja przygotowała na turniej trzy komplety strojów. Oprócz tradycyjnych czerwonych koszulek i wyjazdowych białych, NFF wprowadziło w pełni czarny komplet z emblematem norweskiej flagi w różnych odcieniach czerni. Serwis Footy headlines wizualizował Erlinga Haalanda w tych strojach jako mrocznego Wikinga gotowego do wyprawy.
Ile strojów zabrali Norwedzy na mistrzostwa świata?
Dziennik „Verdens Gang” przypomniał nietypowe przygotowania do MŚ w 1994 roku, kiedy to norwescy piłkarze pod wodzą Egila Olsena trenowali w czarnych workach na śmieci, by przygotować się do upałów. Norwedzy przywieźli na obecny turniej tysiąc kompletów strojów w trzech kolorach.
Sprzętowy reprezentacji, Sigurd Erstas, wyjaśnił w telewizji NRK, że zespół musi być przygotowany na każdą ewentualność, od fazy grupowej po finał. Koszulki z wydrukowaną datą i rywalem nie mogą być wykorzystane ponownie, a wiele z nich ulegnie zniszczeniu lub zostanie zmienionych w trakcie meczów.
"Bierzemy pod uwagę każdą możliwość, od odpadnięcia w grupie aż do gry w finale. Na mecze grupowe z Irakiem, Senegalem i Francją koszulki mają wydrukowaną nazwę przeciwnika i datę, więc nie będą mogły być użyte ponownie. W dodatku część z nich będzie zmieniana w szatni podczas przerwy, a część zostanie uszkodzona, więc dlatego zabieramy aż tyle kompletów" – tłumaczył główny kitman reprezentacji Norwegii Sigurd Erstas na antenie kanału telewizji NRK.