Mistrzostwa świata 2026. Dlaczego trener chce wystawić trzech bramkarzy?

Trudny początek Iraku na mistrzostwach świata

Reprezentacja Iraku zainaugurowała mistrzostwa świata od wyraźnej porażki. Zespół prowadzony przez Grahama Arnolda uległ Norwegii wynikiem 1:4. W tamtym spotkaniu iraccy obrońcy musieli powstrzymywać Erlinga Haalanda, który reprezentuje na co dzień barwy Manchesteru City. Mimo trudnego początku turnieju selekcjoner nie planuje stosować zachowawczej taktyki w kolejnym meczu. Australijski szkoleniowiec konsekwentnie stawia na otwarte i ofensywne nastawienie swojego zespołu.

Szkoleniowiec drużyny z Azji od lat preferuje odważny styl gry. Przekonuje on swoich podopiecznych do walki o zwycięstwo w każdych okolicznościach. Awans Iraku na mundial wywalczono po raz pierwszy od 40 lat właśnie dzięki takiej postawie na boisku. Graham Arnold pracuje obecnie nad sferą mentalną swoich zawodników. Spotkanie w Filadelfii będzie wymagało od nich ogromnego zaangażowania i woli walki.

"- Zawsze byłem trenerem, którego zespoły wychodzą na boisko z zamiarem wygrania meczu, a nie z myślą o tym, żeby nie przegrać. To strategia, która nieraz cię zawiedzie, ale myślę, że częściej zadziała i da mnóstwo radości – powiedział na konferencji prasowej w Filadelfii Australijczyk, który wprowadził Irak do mundialu po raz pierwszy od 40 lat."

"- Moim zadaniem jest wpoić takie nastawienie piłkarzom - dodał."

Jak zatrzymać gwiazdy reprezentacji Francji?

W najbliższym poniedziałkowym spotkaniu rywalem Iraku będzie niezwykle silna reprezentacja Francji. Głównym zagrożeniem dla azjatyckiej defensywy będzie tym razem Kylian Mbappe. Francuski napastnik zdobył już dwie bramki na trwającym turnieju i zagra w kadrze narodowej po raz setny. Zatrzymanie tak utytułowanego przeciwnika to ogromne wyzwanie dla całej linii obrony. Szkoleniowiec Iraku w żartobliwy sposób odniósł się do niesamowitej siły rażenia europejskiej drużyny.

Gra przeciwko tak wybitnemu zespołowi wymaga perfekcyjnej organizacji oraz najwyższej koncentracji. Sztab szkoleniowy zdaje sobie sprawę z ograniczonego wpływu na boiskowe poczynania utytułowanych rywali. Kluczem do godnego występu ma być bezwzględne skupienie zawodników wyłącznie na własnych zadaniach taktycznych. Ostateczny wynik zależy od dyspozycji dnia i żelaznej dyscypliny na murawie. Drużyna prowadzona przez Grahama Arnolda chce zaprezentować pełnię swoich możliwości przed globalną publicznością.

"- Zapytałem, czy możemy wystawić trzech bramkarzy, ale odmówili – zażartował Arnold. - A tak poważnie, to Francuzi mają niesamowitych piłkarzy i to zaszczyt, że możemy z nimi zagrać, ale wyjdziemy na boisko skupieni na sobie - dodał."