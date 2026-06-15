MŚ 2026 nabierają tempa. Zobacz dzisiejszy terminarz na 15/16 czerwca

Mundial 2026. Gra Hiszpania, kogo jeszcze zobaczymy?

Mundial 2026 oficjalnie rozpoczął się w czwartek, 11 czerwca, po tym jak Meksyk bez problemów pokonał RPA 2:0. Turniej nabiera tempa, a my mamy przed sobą już piąty dzień rywalizacji. Czwarty dzień, niedziela, przyniósł wiele emocji - Niemcy zdemolowali Curacao 7:1, mimo że w pewnym momencie byli zszokowani po golu na 1:1. W grupie, która jest dla Polaków bardzo ciekawa, Holandia podzieliła się punktami z Japonią 2:2, a Szwecja rozgromiła Tunezję 5:1. W tym roku na mistrzostwach po raz pierwszy występuje 48 reprezentacji, rozlosowanych do 12 grup. W poniedziałek, 15 czerwca, a także w nocy na wtorek odbędą się w sumie cztery mecze. Dzień zainauguruje spotkanie Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka.

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Dziś do rywalizacji dołączą reprezentacje z grup G i H, co z pewnością dostarczy kibicom mnóstwo emocji. Przedstawiamy dokładny harmonogram na poniedziałek, noc oraz poranek:

Godz. 18:00, Grupa H: Hiszpania - Republika Zielonego Przylądka. Obecni mistrzowie Europy staną naprzeciwko jednego z "kopciuszków" mundialu. Choć faworyt w Atlancie jest jasny, debiutująca drużyna z Afryki na pewno będzie chciała utrudnić życie Hiszpanom. Mecz będzie można oglądać na żywo na TVP 2, TVP Sport i w internecie na TVPSport.pl.

Godz. 21:00, Grupa G: Belgia - Egipt. Inna europejska potęga rozpocznie swoje zmagania w Seattle. Egipcjanie, będący najbardziej utytułowaną reprezentacją z Afryki, jeszcze nigdy nie odnieśli zwycięstwa na mistrzostwach świata. Czy dziś to się zmieni? Wygrana nad teoretycznie najsilniejszym rywalem z grupy G byłaby dużą niespodzianką. Spotkanie będzie transmitowane na żywo na TVP 1, TVP Sport i online na TVPSport.pl.

Godz. 00:00 (w nocy z poniedziałku na wtorek), Grupa H: Arabia Saudyjska - Urugwaj. Tak samo jak w pierwszym meczu tej grupy, faworyt jest z góry wiadomy. Jednakże Saudyjczycy udowodnili już na poprzednim mundialu, że potrafią sprawić niespodziankę w pierwszym spotkaniu, kiedy to sensacyjnie wygrali z Argentyną. Rywalizację w Miami zaplanowaną na polską noc pokaże TVP 2, TVP Sport i TVPSport.pl.

Godz. 03:00 (w nocy z poniedziałku na wtorek), Grupa G: Iran - Nowa Zelandia. Spotkanie, które budzi ogromne zainteresowanie z powodów pozasportowych, zakończy zmagania w poniedziałek. Cały świat z uwagą śledzi występy Irańczyków na turnieju w Stanach Zjednoczonych. Zmierzą się oni z pierwszym rywalem w Los Angeles, gdzie wcześniej gospodarze pokonali Paragwaj 4:1. Mecz ten będzie można obejrzeć na antenie TVP 1, TVP Sport oraz w sieci na TVPSport.pl.

Po zakończeniu tego spotkania czeka nas kilkunastogodzinna przerwa przed meczami wtorkowymi (16 czerwca). Wtedy na boisko wejdzie między innymi Francja oraz obrońca trofeum - Argentyna.

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