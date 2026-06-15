MŚ 2026 w piłce nożnej. Skandynawska drużyna deklasuje rywala

Szwecja dominuje na starcie turnieju

Niedzielne starcie w grupie F piłkarskich mistrzostw świata zakończyło się zdecydowanym zwycięstwem Szwecji nad Tunezją w stosunku 5:1. Głównymi architektami sukcesu byli napastnicy Alexander Isak oraz Viktor Gyokeres, którzy całkowicie rozbili linię defensywną rywali. Strzelanie w tym spotkaniu rozpoczął i zakończył Yasin Ayari. Na listę strzelców wpisał się także rezerwowy Mattias Svanberg. To właśnie doskonała współpraca Isaka i Gyokeresa stanowiła największe zagrożenie dla afrykańskiego zespołu.

Zespół ze Skandynawii zaprezentował się z bardzo dobrej strony pod względem taktycznym. Szkoleniowiec Graham Potter docenił funkcjonowanie całej formacji ofensywnej w tym prestiżowym turnieju. Tunezyjczycy w eliminacjach nie stracili żadnej bramki, jednak to ich drugi mecz z rzędu z pięcioma straconymi golami, po porażce 0:5 z Belgią. Szwedzi od początku rywalizacji narzucili własne warunki i pewnie kontrolowali przebieg wydarzeń na boisku.

- Oczywiście indywidualnie to czołowi piłkarze, ale myślę, że razem mogą stanowić realne zagrożenie. Myślę, że z każdym meczem będą coraz lepsi. Świetnie się uzupełniają – przyznał Potter na konferencji prasowej.

Jakie błędy popełniła reprezentacja Tunezji?

Sabri Lamouchi prowadzący afrykańską kadrę otwarcie skrytykował postawę swoich podopiecznych na murawie. Jego zdaniem seria niezwykle kosztownych pomyłek w obronie zadecydowała o tak wysokiej porażce z europejskim przeciwnikiem. Mimo wiedzy o klasie szwedzkich atakujących, tunezyjscy obrońcy nie potrafili skutecznie ich zneutralizować. Po przerwie gra Tunezji nieznacznie się poprawiła, ale kolejne straty piłki ostatecznie przekreśliły nadzieje. Trener jednoznacznie ostrzegł zawodników przed powtarzaniem takich błędów w kontekście walki o awans z grupy.

Po pierwszym spotkaniu to Szwecja jest samodzielnym liderem grupy F, mając na swoim koncie cenne trzy punkty. Wcześniej tego samego dnia reprezentacje Holandii oraz Japonii podzieliły się punktami, remisując spotkanie wynikiem 2:2. Kolejne wyzwanie czeka podopiecznych Pottera w dniu 20 czerwca, kiedy to zmierzą się z Holandią. Ten niezwykle ważny mecz zostanie rozegrany w amerykańskim Houston. Szwedzki zespół musi odpowiednio przygotować się do starcia z tak wymagającym rywalem o miano najlepszej drużyny w grupie.